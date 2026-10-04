Hội Sách Hà Nội năm 2026: Tái hiện 'Hương vị phố cổ Hà Nội' qua từng nét ký họa

Sáng 4-10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chương trình ra mắt “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Trên sân khấu, câu chuyện về “vị của ngày xưa” được mở ra từ những điều rất đỗi bình dị: Gánh hàng rong, quán nước vỉa hè, hàng cốm gánh, món ăn quen thuộc...

Các chủ biên KTS Trần Thị Thanh Thủy, KTS Phạm Vũ Thương Nhung cùng các nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, Vĩnh Quyên chia sẻ những câu chuyện về ẩm thực, nếp sống và ký ức phố phường Hà Nội.

Từ câu chuyện của những người làm sách, một Hà Nội thân thuộc hiện lên không chỉ bằng hình ảnh mà bằng cả hương vị, âm thanh, nhịp sống, nơi mỗi thức quà, hàng quán đều lưu giữ một lát cắt ký ức của phố phường và người Hà Nội.

“Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” là ấn phẩm thứ 13 của Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi). Từ 4 thành viên nòng cốt ban đầu gồm KTS Trần Thị Thanh Thủy, KTS Nguyễn Hoàng Lâm, KTS Bình Chu và KTS Đinh Hải, nhóm đã tổ chức hơn 500 buổi ký họa chung, với khoảng 15.000 tác phẩm được sáng tác.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Hoàng Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, cho biết cuốn sách là cột mốc kỷ niệm hành trình 10 năm “Yêu phố, Vẽ phố”, từ tháng 9-2016 đến tháng 9-2026, nơi những người yêu Hà Nội cùng gặp gỡ và lưu giữ các giá trị văn hóa, di sản của Thủ đô.

Giữa một Hà Nội đang phát triển hiện đại, vẻ đẹp bình dị của 36 phố phường vẫn được gìn giữ qua những món ăn, thức quà, gánh hàng rong và những địa chỉ ẩm thực quen thuộc.

Không chỉ giới thiệu sách, tại chương trình còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp quan sát quá trình sáng tác. Họa sĩ Đinh Hải, một trong những thành viên sáng lập Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, trực tiếp ký họa công trình Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm tại Hội Sách.

Từ hình ảnh nhà Thủy Tạ - "con thuyền lãng mạn" bên Hồ Gươm.

Đến hình ảnh bức tranh ký họa đầy màu sắc. Những mảng màu được đặt cạnh nhau, từng đường nét được bổ sung, tạo nên hình ảnh quen thuộc của một góc Hồ Gươm trong sắc thu.

Không gian ký họa truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ. Em Phạm Đức Duy say mê cầm bút, thử ghi lại những hình ảnh nhà Thủy Tạ ven Hồ Gươm.

Từ trang sách đến những nét ký họa trực tiếp, Hội Sách Hà Nội năm 2026 đang mở rộng cách tiếp cận văn hóa, để mỗi hoạt động không chỉ đưa sách đến gần độc giả mà còn góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội bằng những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc.