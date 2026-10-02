Quách Thị Lan chia tay đường đua quốc tế

Quách Thị Lan quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau ASIAD 20.

Trong hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia, Quách Thị Lan ghi dấu ấn tại nhiều kỳ ASIAD với HCB nội dung 400m nữ tại ASIAD 2024 và HCV cũng ở nội dung này tại ASIAD 2018 cùng với đó là 3 chức vô địch châu Á cùng nhiều huy chương tại SEA Games.