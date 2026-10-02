Quách Thị Lan chia tay đường đua quốc tế
Trên trang cá nhân, chân chạy Quách Thị Lan đăng thông báo quyết định chia tay đấu trường quốc tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20 Nhật Bản. "Có lẽ đây cũng là lúc tôi khép lại hành trình thi đấu quốc tế của mình. Tạm biệt đường chạy quốc tế, cảm ơn vì cho tôi một thanh xuân thật đáng tự hào, những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm không thể nào quên", Quách Thị Lan viết.
Trong hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia, Quách Thị Lan ghi dấu ấn tại nhiều kỳ ASIAD với HCB nội dung 400m nữ tại ASIAD 2024 và HCV cũng ở nội dung này tại ASIAD 2018 cùng với đó là 3 chức vô địch châu Á cùng nhiều huy chương tại SEA Games.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quach-thi-lan-chia-tay-duong-dua-quoc-te-post358789.html