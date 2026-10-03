Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 3/10: Việt Nam có HCV thứ 3

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 đang bước vào giai đoạn cuối với những vị trí dẫn đầu gần như đã được định hình. Đoàn Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng với 162 HCV, 81 HCB và 73 HCĐ, bỏ xa các đối thủ phía sau. Chủ nhà Nhật Bản duy trì vị trí thứ hai với 72 HCV, 83 HCB và 85 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 33 HCV, 39 HCB và 62 HCĐ.

Cầu mây 4 nữ của Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD - Ảnh: Tam Ninh

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đoàn có thành tích tốt nhất khi đứng thứ 7 toàn đoàn với 15 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ. Malaysia xếp thứ 10 với 9 HCV, còn Indonesia đứng thứ 14 với 5 HCV.

Điểm sáng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu mới nhất đến từ môn cầu mây. Đội tuyển nữ 4 người đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết, qua đó mang về tấm HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Sau chiến thắng lịch sử này, Việt Nam vươn lên với thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 25 huy chương, tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Tấm HCV cầu mây không chỉ bổ sung thành tích mà còn khẳng định vị thế của các môn thể thao thế mạnh Việt Nam tại đấu trường châu lục.