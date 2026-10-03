700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

Giải đấu do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chỉ đạo Cổng Tri thức Thánh Gióng phối hợp với Công ty Cổ phần thay đổi cuộc chơi tổ chức.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Đỗ Tuấn Hanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Đỗ Tuấn Hanh nhấn mạnh, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam – Cúp ASINA 2026 là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; tạo dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giao lưu, kết nối, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

Thông qua các hoạt động thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mong muốn tiếp tục đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, đưa tổ chức Hội đến gần hơn với thanh niên. Mỗi sân bóng không chỉ là nơi tranh tài mà còn tạo thêm môi trường để thanh niên giao lưu, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm và gắn bó hơn với cộng đồng.

Trao bảng tượng trưng 700 lá cờ cho 700 đội bóng tại giải đấu. Ảnh: Bảo Lâm

Giải thi đấu bóng đá 6 người theo luật của WMF - Liên đoàn Bóng đá Mini thế giới. Tham dự giải có 700 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá thanh niên phong trào trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng. Các đội thi đấu vòng loại theo hình thức loại trực tiếp để lựa chọn 16 đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Các trận đấu vòng loại diễn ra trong tháng 10 và tháng 11-2026. Vòng chung kết và lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 29-11, tại Sân vận động C500 - Học viện An ninh nhân dân. 16 đội vượt qua vòng loại được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức của Điều lệ Giải để tranh các danh hiệu Vô địch, Nhì và Ba.

Đội Vô địch sẽ được nhận Cúp, 5 triệu đồng, bộ huy chương Vàng và bảng danh vị; đội Nhì nhận 3 triệu đồng, bộ huy chương Bạc và bảng danh vị; đội Ba nhận 2 triệu đồng, bộ huy chương Đồng và bảng danh vị. Các giải thưởng phụ có giá trị 1 triệu đồng mỗi giải cùng kỷ niệm chương.

Các đội bóng tranh tài ngay sao lễ khai mạc. Ảnh: Bảo Lâm

Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), đồng thời triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình công tác Hội, phong trào thanh niên năm 2026.