Nhan sắc 'đốn tim' của hot girl Taekwondo Tuyết Sang giành HCB ASIAD

Nữ võ sĩ Taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang vừa tạo bất ngờ cực lớn tại ASIAD 2026 ở nội cá nhân hỗn hợp thi đấu vào sáng ngày 2/10. Đây là nội dung đặc biệt khi các VĐV nam và nữ cùng tranh tài trên nền tảng thi đấu ứng dụng công nghệ thực tế ảo, với các thông số thể trạng được đồng bộ hóa để tạo sự cân bằng giữa các avatar.

Tuyết Sang đã tạo dấu ấn khi lần lượt chạm trán các võ sĩ nam đến từ Thái Lan và Singapore. Nữ võ sĩ Việt Nam thi đấu tự tin, giành chiến thắng để tiến sâu vào vòng đấu cuối cùng. Dù để thua nam võ sĩ Yape Jeus Gabriel Derick (Philippines) ở trận cuối cùng, tấm HCB ASIAD của Tuyết Sang ở nội dung này cũng là cú sốc cực lớn không chỉ với thể thao Việt Nam mà còn với cả Á vận hội.

Phải nói thêm, đây là tấm HCB thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, giúp thành tích của Tuyết Sang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại kỳ Đại hội năm nay.

Đáng chú ý, Châu Ngọc Tuyết Sang chính là em gái của nhà vô địch Taekwondo thế giới Châu Tuyết Vân.

Tuyết Sang đến với Taekwondo từ năm 7 tuổi. Tài năng của cô sớm được phát hiện và đến năm 13 tuổi, nữ võ sĩ đã được gọi vào đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự Giải Vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2018 tại Đài Loan (Trung Quốc). Ngay ở giải đấu quốc tế lớn đầu tiên, Tuyết Sang cùng các đồng đội đã giành HCV.

Sinh năm 2005, Tuyết Sang tiếp tục có thêm nhiều thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp. Cô từng giành HCV nội dung quyền đơn nữ tại giải vô địch thiếu niên châu Á và 2 lần giành HCB nội dung quyền sáng tạo đồng đội thế giới.

Những thành tích ấy cho thấy Tuyết Sang không chỉ được biết đến với tư cách em gái của Châu Tuyết Vân, mà đã từng bước tạo dấu ấn riêng trên sàn đấu Taekwondo. Bên cạnh thành tích thi đấu, Tuyết Sang còn gây chú ý bởi ngoại hình trẻ trung, dễ thương.

Nữ võ sĩ 21 tuổi sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi và vẻ ngoài nữ tính, tạo hình ảnh khá khác biệt so với sự mạnh mẽ thường thấy trên sàn đấu võ thuật. Thậm chí có người nhận xét em gái Châu Tuyết Vân có phần xinh xắn, dễ thương hơn cả cô chị hot girl.

Chính sự kết hợp giữa tài năng thể thao và ngoại hình nổi bật giúp Tuyết Sang nhận được nhiều sự quan tâm sau khi giành HCB ASIAD 2026.

Từ cô bé bước vào Taekwondo năm 7 tuổi, Tuyết Sang hiện đã có một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi giành huy chương tại đấu trường ASIAD. Thành tích này cũng mở ra thêm một chương đáng chú ý trong câu chuyện của gia đình Châu Tuyết Vân, nơi hai chị em cùng theo đuổi và ghi dấu ấn với Taekwondo Việt Nam.