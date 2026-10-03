Ronaldo đối mặt án phạt nặng vì tự ý rời đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha

Nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha vừa trải qua một cú sốc bắt nguồn từ hành động bột phát của thủ quân Cristiano Ronaldo. Ngay trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League, siêu sao 41 tuổi bất ngờ tự ý thu dọn hành lý, rời bỏ đại bản doanh đóng quân của toàn đội tại Copenhagen (Đan Mạch). Nguyên nhân được xác định xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của Ronaldo sau khi bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận trước đó với Na Uy.

Căng thẳng giữa hai bên đã âm ỉ từ trước và nhanh chóng leo thang thành màn đối đầu công khai với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha giữ lập trường cứng rắn khi khẳng định quyết định nhân sự hoàn toàn thuộc quyền hạn của ông: "Tôi là huấn luyện viên và tôi đã thông báo rằng cậu ấy sẽ không đá chính. Nếu tôi cần cậu ấy thi đấu trong 30 phút, cậu ấy sẽ vào sân; nếu không thì sẽ ngồi ngoài. Không một ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi - dù là cậu ấy, bất kỳ cầu thủ nào, hay thậm chí cả chủ tịch liên đoàn”.

Chính thái độ kiên quyết từ ban huấn luyện đã trở thành "giọt nước tràn ly". Không chấp nhận vai trò đóng thế từ băng ghế dự bị, Ronaldo đã chọn cách rời khỏi khu tập trung của đội tuyển thay vì ở lại cổ vũ các đồng đội. Hành động bỏ đi đột ngột của người đội trưởng kỳ cựu khiến anh vắng mặt hoàn toàn ở trận đấu gặp Đan Mạch sau đó, đồng thời làm dậy sóng dư luận xứ Iberia và truyền thông quốc tế.

Không chỉ gây chia rẽ bầu không khí trong phòng thay đồ, hành vi tự ý rời đội của Ronaldo còn kéo theo làn sóng phản ứng mạnh trên mạng xã hội khi trang chính thức của tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng mất đi cả triệu người theo dõi.

Sự việc này chưa có dấu hiệu kết thúc. Nó đang đẩy tiền đạo sở hữu 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vào rắc rối kỷ luật nghiêm trọng nhất sự nghiệp quốc tế. Căn cứ theo quy chế kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), bất kỳ cầu thủ nào được triệu tập nhưng tự ý vắng mặt trong các buổi tập luyện, trận đấu hoặc sự kiện chính thức mà không có lý do chính đáng sẽ phải chịu chế tài kỷ luật nghiêm khắc. Ronaldo đang đối diện nguy cơ bị cấm thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ 1 đến 6 tháng, kèm theo một khoản tiền phạt đáng kể.

Trước mắt, chân sút 41 tuổi chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận tái đấu với Na Uy (lượt đi Seleccao thắng 2-1 mà không cần CR7). Sự cố "đào tẩu" khỏi doanh trại lần này đang đặt ra một dấu hỏi rất lớn cho tương lai và cái kết buồn của huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.