Cựu sao MU nổi loạn tại Argentina

Rojo nổi loạn tại Argentina.

Theo Manchester Evening News, Rojo đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Racing Club, Diego Milito, hôm thứ ba để bàn về tương lai. Hậu vệ 36 tuổi nhiều lần bày tỏ mong muốn rời đội bóng và trở lại Estudiantes, nơi anh trưởng thành từ học viện và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra căng thẳng khi Rojo và ban lãnh đạo Racing không tìm được tiếng nói chung. Sau cuộc gặp, cựu cầu thủ MU quyết định không tham gia buổi tập của đội bóng.

Mối quan hệ giữa Rojo và Racing vốn không hoàn toàn êm đẹp. Đầu năm nay, hậu vệ người Argentina từng nhận án treo giò 4 trận sau khi bị truất quyền thi đấu vì đánh đối thủ rồi có lời lẽ xúc phạm trọng tài trong thất bại trước River Plate.

Rojo muốn khoác áo Estudiantes.

Rojo từng lý giải phong cách thi đấu quyết liệt của mình trước truyền thông: "Tôi luôn nỗ lực cho đội bóng mà mình khoác áo. Nếu phải tranh luận với trọng tài hoặc va chạm để bảo vệ đồng đội, tôi vẫn sẽ làm vậy, bởi đó là cách tôi thi đấu và hiểu về bóng đá".

Rojo trở lại Argentina sau khi chia tay MU vào năm 2021. Anh có 4 năm khoác áo Boca Juniors, từng giữ băng đội trưởng trước khi chuyển sang Racing vào tháng 8/2025.

Hợp đồng hiện tại của trung vệ này với Racing có thời hạn đến hết năm 2026. Mức lương của Rojo được cho là tương đối thấp và gắn với điều khoản về số lần ra sân, đồng nghĩa thu nhập bị ảnh hưởng nếu thường xuyên vắng mặt.

Trong khi đó, Estudiantes đang cần bổ sung nhân sự ở hàng phòng ngự. Đội bóng này do cựu tiền vệ MU Juan Sebastian Veron làm chủ tịch và chuẩn bị đối đầu Flamengo tại bán kết Copa Libertadores. Hai trung vệ quan trọng của Estudiantes sẽ bị treo giò ở trận đấu này.

Theo quy định của giải đấu, Estudiantes vẫn có thể đăng ký Rojo kịp thời nếu thương vụ hoàn tất, qua đó giúp đội bóng tăng cường hàng thủ trong thời điểm quan trọng.

Rojo từng có hai giai đoạn khoác áo Estudiantes, trong đó có một lần trở lại theo dạng cho mượn từ MU năm 2020. Vì vậy, việc tái hợp đội bóng quê nhà có thể trở thành lựa chọn phù hợp với mong muốn kết thúc sự nghiệp của hậu vệ 36 tuổi.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.