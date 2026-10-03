ASIAD 2026: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, mang về HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao nước nhà

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ấn tượng tại ASIAD 20 bằng tấm HCV nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua kình địch Thái Lan trong trận chung kết sáng 3/10. (nguồn: thanhnien)

Kết quả này cũng mang về HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội năm nay.

Trận chung kết trước Thái Lan một lần nữa cho thấy bản lĩnh của các cô gái Việt Nam. Sau khi thắng set đầu 15-11, đội để đối thủ gỡ hòa ở set hai và tiếp tục rơi vào thế bị dẫn trong set quyết định. Dù vậy, các VĐV vẫn giữ được sự bình tĩnh, từng bước giành lại quyền chủ động và thắng 15-11 ở set ba để khép lại trận đấu với tỷ số 2-1. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều lần đối đầu với Thái Lan đã phát huy tác dụng đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Việt Nam và Thái Lan thường xuyên gặp nhau tại các giải quốc tế nên gần như đã hiểu khá rõ cách chơi, kỹ thuật cũng như phương án chiến thuật của đối phương.

HLV Trần Thị Vui cho biết: “Giữa Việt Nam và Thái Lan thì không lạ gì nhau, kể cả về chiến thuật. Vì vậy, khi hai đội gặp nhau thì đây là một trận thi đấu rất khó khăn, bởi vì cả hai đội đều có kỹ thuật tương đối tốt”.

Trong bối cảnh chênh lệch chuyên môn không lớn, khả năng giữ bình tĩnh và sẵn sàng vượt qua những giai đoạn bất lợi trở thành yếu tố có ý nghĩa quyết định. Sau khi bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu ở set hai, các VĐV Việt Nam nhanh chóng ổn định tinh thần, điều chỉnh cách phát cầu và tổ chức lại lối chơi. HLV Trần Thị Vui đánh giá chính sự chủ động đó đã giúp các học trò lấy lại nhịp thi đấu và xoay chuyển cục diện ở set cuối.

Bài học từ thất bại trước Thái Lan tại King's Cup cũng giúp toàn đội trưởng thành hơn trong cách xử lý những tình huống then chốt. Ở giải đấu trước, Việt Nam từng có cơ hội vượt lên nhưng không tận dụng được. Lần tái đấu này, các VĐV đã biết cách nắm lấy thời cơ.

“Ở King's Cup đã có những thời điểm mà chúng ta có thể vượt lên, nhưng không vượt lên được thì chúng ta thua, nhưng đợt này chúng ta đã làm được”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Đằng sau chiến thắng là một quá trình dài mà cả cô và trò cùng chịu sức ép của mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. VĐV Nguyễn Thị My cho biết cảm xúc lớn nhất sau trận là niềm tự hào và sự giải tỏa sau những ngày tháng tập luyện, chuẩn bị. Cô chia sẻ: “Cảm xúc lúc đấy của em rất tự hào và em muốn giải tỏa những áp lực mà một thời gian cô trò chúng em cùng nhau trải qua. Em vỡ òa khi giành được tấm huy chương vàng này”.

Sau tấm HCV giành được tại ASIAD Hàng Châu, các VĐV bước vào kỳ Đại hội lần này với mục tiêu bảo vệ thành quả đã có và tiếp tục khẳng định vị thế của Cầu mây nữ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Các VĐV hiểu rằng ASIAD lần này đặt ra yêu cầu cao hơn so với chính thành tích mà họ đã tạo dựng trước đó. Mục tiêu vì thế không chỉ là giành huy chương, mà còn là chứng minh khả năng duy trì vị thế ở đấu trường châu lục. Toàn đội đã dồn sức cho quá trình chuẩn bị, cùng nhau đi qua những thời điểm khó khăn để trở lại trận chung kết và một lần nữa đứng trên bục cao nhất.

Thành quả ấy cũng mang dấu ấn rõ nét của hai nữ HLV đã đồng hành cùng các học trò trong suốt hành trình. Cả hai từng là tuyển thủ cầu mây, từng trực tiếp thi đấu tại ASIAD trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Vì vậy, chiến thắng của thế hệ hiện tại còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người từng theo đuổi chính mục tiêu ấy khi còn là VĐV.

HLV Hoàng Thái Xuân chia sẻ: “Chúng tôi đã từng là vận động viên, đã từng thi đấu các kỳ ASIAD và bây giờ trên cương vị huấn luyện viên chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi các học trò đã làm được kỳ tích mà chúng tôi từng chưa làm được khi còn thi đấu”.

Với một ê-kíp huấn luyện chỉ gồm 2 người, công việc của các HLV không dừng ở chuyên môn. Họ cùng đảm nhiệm từ kỹ thuật, chiến thuật đến tâm lý, sức khỏe và đời sống sinh hoạt của các VĐV. Sự gần gũi ấy giúp tạo nên mối gắn kết đặc biệt giữa cô và trò, đồng thời trở thành chỗ dựa cho các tuyển thủ trong những giai đoạn căng thẳng của quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Tấm HCV nội dung 4 người nữ vì vậy là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau tích lũy kinh nghiệm, đi qua thất bại và trưởng thành qua từng giải đấu. Từ King's Cup đến ASIAD, những lần đối đầu với Thái Lan đã tôi luyện thêm bản lĩnh cho các cô gái Việt Nam. Khi bước vào trận đấu quan trọng nhất, họ không chỉ thắng bằng kỹ thuật mà còn bằng sự bình tĩnh, niềm tin và sự gắn bó được xây dựng trong suốt một hành trình dài.

Chiến thắng 2-1 trước Thái Lan giúp Cầu mây nữ Việt Nam hoàn tất cú đúp HCV tại ASIAD 2026 và đóng góp 2 trong 3 tấm HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến thời điểm này.

Thành quả ấy được tạo nên từ những tháng ngày tập luyện, những lần vấp ngã, sự sẻ chia giữa cô và trò. Với các cô gái Việt Nam, tấm HCV lần này vì thế không chỉ là phần thưởng cho một trận thắng, mà còn là kết tinh của cả một hành trình cùng nhau vượt qua sức ép để chạm tới mục tiêu đã đặt ra.

(theo TTXVN)