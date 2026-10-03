Sức trẻ Trung Quốc ghi dấu ấn trên đấu trường ASIAD

Dấu ấn của sức trẻ

Trên bục nhận huy chương nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ, hai vận động viên Trung Quốc Yu Zidi và Ke Wenxi lần lượt giành huy chương vàng và bạc. Một người mới 13 tuổi, một người 15 tuổi. Tuổi đời còn rất trẻ của hai vận động viên khiến các phóng viên nước ngoài tại khu vực phỏng vấn không khỏi cảm thán: “Trẻ quá!”.

2 vận động viên Trung Quốc Yu Zidi (giữa), Ke Wenxi (trái) và vận động viên Mio Narita của Nhật Bản trên bục nhận giải. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho sức trẻ của đoàn thể thao Trung Quốc tại đại hội lần này. Trong số 815 vận động viên tham gia, có tới 548 người lần đầu tiên tham dự Đại hội thể thao châu Á ; số vận động viên sinh sau năm 2005 chiếm gần 30%.

Ở nội dung 110m rào nam, Chen Yuanjiang, 20 tuổi, vượt qua vận động viên nước chủ nhà, giúp Trung Quốc giành lại huy chương vàng.

Chen Yuanjiang ăn mừng sau khi về đích. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trên đường chạy tiếp sức hỗn hợp 4x100m, Chen Yujie, 17 tuổi, thực hiện lượt chạy cuối, vượt qua vận động viên Thái Lan, giúp đội tuyển Trung Quốc giành chức vô địch với cách biệt chỉ 0,09 giây.

Ở đường đua xanh, Zhang Zhanshuo, 19 tuổi, cũng để lại dấu ấn bằng màn bứt phá trong nội dung tiếp sức tự do 4x200m nam. Lượt bơi của anh nhanh hơn đối thủ 2,77 giây. Trong 50m cuối, Zhang Zhanshuo vượt qua đội Nhật Bản, giúp đội tuyển Trung Quốc giành huy chương vàng và phá kỷ lục châu Á.

Đáng chú ý, Zhang Zhanshuo tham dự 8 nội dung và giành 7 huy chương vàng, trở thành vận động viên Trung Quốc giành nhiều huy chương vàng nhất trong một kỳ Đại hội Thể thao châu Á.

Yan Ziyi, 18 tuổi, cũng khẳng định tài năng khi đạt thành tích 70,46m ở nội dung ném lao nữ, nâng kỷ lục đại hội thêm 4,37m.

Bản lĩnh được tôi luyện qua thử thách

Nếu những tấm huy chương và kỷ lục chứng minh được tài năng của các vận động viên, thì cách đối diện với áp lực, chiến thắng và thất bại lại thể hiện rõ hơn bản lĩnh của lớp vận động viên trẻ.

Yu Zidi là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng vận động viên trẻ Trung Quốc. Mới 13 tuổi, cô giành 3 huy chương vàng tại đại hội. Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, Yu Zidi phá kỷ lục châu Á với thành tích tốt thứ hai trong lịch sử thế giới; ở 400m hỗn hợp cá nhân, cô lọt vào nhóm 5 thành tích tốt nhất lịch sử thế giới; đồng thời phá kỷ lục Đại hội thể thao châu Á ở nội dung 200m bơi bướm.

Đặc biệt, trong chung kết 200m hỗn hợp cá nhân, khi còn 50m cuối, Yu Zidi vẫn kém đương kim vô địch Yu Yiting 0,03 giây. Tuy nhiên, vận động viên 13 tuổi vẫn tin vào khả năng của mình: “Tôi có khả năng bơi bám đuổi và bứt lên trở lại. Trong tập luyện hằng ngày, chúng tôi luyện rất nhiều những tình huống như thế này”. Và cô đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng.

Đằng sau những khoảnh khắc tỏa sáng là quá trình rèn luyện bền bỉ. Yu Zidi duy trì nhật ký tập luyện với những ghi chép về hạn chế của bản thân cũng như lời tự động viên chính mình. Cô cũng thừa nhận từng cảm thấy rất mệt, từng nghĩ đến việc bỏ cuộc và khẳng định chỉ có năng khiếu là chưa đủ, muốn đạt thành tích phải nỗ lực tập luyện.

Cao Shiqi 12 tuổi tham gia nội dung trượt ván. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trên sân đấu, sự tự tin của những vận động viên trẻ cũng được thể hiện một cách tự nhiên. Trước chung kết 100m, hình ảnh Chen Yujie đắp chiếc chăn hoa nhỏ ngủ trên sân tập thu hút sự chú ý.

Trên sân trượt ván, Cui Chenxi 16 tuổi và Zhu Yuanling 15 tuổi động viên nhau trước khi thi đấu: “Lần này cậu chắc chắn sẽ thành công. Cậu thành công thì tớ cũng thành công”. Cuối cùng, cả hai cùng bước lên bục nhận huy chương. Trong khi đó, Meng Lingyan 13 tuổi và Cao Shiqi 12 tuổi ôm nhau khóc sau chung kết nội dung lòng chảo vì cảm thấy chưa thể hiện được đúng khả năng của mình.

Không chỉ biết chiến thắng, lớp vận động viên trẻ Trung Quốc còn học cách đứng dậy sau thất bại. Sau khi để tuột huy chương vàng toàn năng cá nhân môn thể dục dụng cụ, các vận động viên nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, lấy lại tinh thần, để giành chức vô địch đồng đội lần thứ 14 liên tiếp.

Từ đường chạy, đường đua xanh đến sân trượt ván, sàn thể dục dụng cụ, những vận động viên thuộc thế hệ “sau năm 2000”, “sau năm 2005” đang thể hiện sức trẻ, sự tự tin và tinh thần không ngại thử thách. Thành tích có thể được đo bằng những tấm huy chương và kỷ lục, nhưng phía sau đó còn là ý chí rèn luyện, khả năng vượt qua áp lực và khát vọng không ngừng tiến về phía trước.