Quà tặng Giáng sinh lung linh, đẹp mê ly đang bày bán tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở TPHCM.

Quà Noel phủ kín cửa hàng

Ngay từ đầu tháng 11, nhiều nhà sách, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng quà tặng tại TPHCM đã bắt đầu bày bán các sản phẩm phục vụ mùa Giáng sinh. Không gian mua sắm được trang hoàng với hai gam màu chủ đạo đỏ và xanh lá cùng ánh đèn lấp lánh khiến “thượng đế” phải dừng chân ngắm nghía và lựa chọn.

Ngày 22/11, tại một nhà sách trong trung tâm thương mại AEON Bình Tân (phường An Lạc), khu vực trưng bày sản phẩm Giáng sinh chiếm diện tích khá lớn. Hàng trăm món đồ với đủ kiểu dáng, màu sắc được sắp xếp bắt mắt.

Tại nhiều nhà sách ở TPHCM, quà tặng Noel phủ sắc xanh - đỏ vô cùng bắt mắt.

Các sản phẩm phổ biến như bờm tóc tuần lộc có giá khoảng 39.500 đồng, búp bê bông hình ông già Noel phong cách chibi khoảng 140.000 đồng, ly cốc và bình giữ nhiệt mang hình ảnh Giáng sinh từ 200.000 đồng. Những món quà nhỏ như sticker, phụ kiện tóc hay đồ trang trí cũng có giá từ vài chục nghìn đồng, phù hợp với nhu cầu mua tặng bạn bè, người thân hoặc trẻ nhỏ.

Ở phân khúc cao hơn, các sản phẩm như quả cầu pha lê có giá khoảng 250.000 đồng, cây thông Noel hoặc ngôi nhà tuyết có đèn và hiệu ứng tuyết rơi được bán từ 1-1,5 triệu đồng, tùy loại và kích cỡ.

Ngôi nhà gỗ, rừng thông, vòng hoa nguyệt quế... có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng

Sự đa dạng về mẫu mã cùng mức giá phù hợp giúp các bạn trẻ dễ dàng lựa chọn quà tặng theo ngân sách. Không ít khách hàng tranh thủ mua sắm sớm để tránh tình trạng đông đúc vào những ngày cận lễ.

“Quà tặng Giáng sinh năm nay rất bắt mắt, giá cả phải chăng tùy theo nhu cầu và mục đích để mình có thể lựa chọn món quà ưng ý. Như tôi vừa mua cho con các loại nơ, kẹp tóc, sticker hình Giáng sinh với tổng hóa đơn chưa đến 100.000 đồng”, chị Thu Trang (ngụ phường Bình Phú) chia sẻ.

Khách hàng vẫn thích chọn quà trực tiếp

Dù các sàn thương mại điện tử đã tham gia thị trường từ sớm với nhiều chương trình khuyến mãi, tuy nhiên mua sắm trực tiếp tại cửa hàng vẫn là có sức hấp dẫn riêng với không ít người tiêu dùng.

Anh Hoài Thanh (26 tuổi) đang lựa chọn quà Giáng sinh tặng bạn gái cho biết, anh thích đến tận cửa hàng để tìm mua hơn là đặt hàng trực tuyến. Theo anh, việc được cầm, xem trực tiếp sản phẩm giúp người mua dễ đánh giá chất lượng, màu sắc và kích thước thực tế, tránh cảm giác khác biệt so với hình ảnh trên mạng.

Phụ kiện tóc có giá chỉ 39.500 đồng/món.

“Giá cả khi mua trực tiếp so với trên sàn thương mại điện tử cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng mua sắm được ‘sờ tận tay’ vẫn thích và yên tâm hơn”, anh Thanh nói.

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng trang trí và quà tặng Giáng sinh nhìn chung ổn định, không có biến động lớn so với năm trước. Các siêu thị cũng bắt đầu bày bán nhiều sản phẩm phục vụ mùa lễ hội với giá mềm, nhiều khuyến mãi tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, lượng khách mua sắm hiện chưa quá đông. Các cửa hàng cho biết sức mua thường tăng mạnh từ tháng 12, đặc biệt trong những ngày sát Giáng sinh khi nhu cầu mua quà tặng, trang trí nhà cửa và tổ chức các hoạt động lễ hội bước vào cao điểm.

Quà tặng Noel phong phú như quả cầu tuyết, ly sứ, ly giữ nhiệt, búp bê siêu đáng yêu... khiến khách hàng không thể rời mắt

Chị Minh Hoa - chủ cửa hàng quà tặng trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng) cho biết, năm nay các sản phẩm quà tặng Giáng sinh có mức giá khá đa dạng, trong đó phần lớn là những món đồ nhỏ, vừa túi tiền, phổ biến từ 200.000-300.000 đồng.

Cửa hàng đã chủ động nhập hàng từ sớm để đáp ứng nhu cầu của khách. Nhiều sản phẩm như búp bê Noel, phụ kiện tóc, quần áo… được sản xuất trong nước, có mẫu mã bắt mắt và giá cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Dịp này, các dịch vụ liên quan đến Giáng sinh cũng bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ hóa thân thành ông già Noel để giao quà, chụp ảnh lưu niệm hoặc tổ chức trò chơi cho trẻ em tại gia đình, cửa hàng và trường học. Các gói dịch vụ được thiết kế theo nhu cầu, từ giao quà và chụp ảnh tận nơi có giá khoảng 200.000-250.000 đồng, đến các chương trình dẫn chương trình, tổ chức trò chơi và trao quà thưởng với mức giá từ 1,5-4 triệu đồng. Những ngày cận lễ, giá dịch vụ có thể tăng khoảng 15% do nhu cầu cao.