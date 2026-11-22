Đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh (áo trắng giã gạo) giã gạo chung vui cùng bà con địa phương trong ngày hội

Từ sáng sớm bà con đã nô nức dựng trại, chuẩn bị các vật dụng như chày, cối, sàng…để thể hiện phần thi giã gạo. Những hạt lúa mới được ví là hạt ngọc của trời ban được đôi tay của sơn nữ tỉ mẩn mang vào giã, hạt gạo trắng trong, ngọc ngà trải qua quá trình tách vỏ tái hiện quá trình lao động của đồng bào từ bao đời nay. Ngày trước, bà con thường làm lúa rẫy, mỗi hạt gạo là chừng ấy mồ hôi trên bao la đồi nương.

Đồng chí Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Hoàng Thị Mỹ Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND xã tham gia giã gạo cùng bà con

Gạo đã có, cái bụng đã no thì đời sống văn hóa, tinh thần càng thêm phong phú. Các môn thi như kéo co, nhảy bao bố, lấy nước bằng trái bầu, nấu các món truyền thống được thể hiện. Nam, nữ chia thành các đội, những đôi tay rắn chắc, nhuốm màu nắng gió Tây nguyên trổ tài để thể hiện tinh thần khỏe để lao động, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những chàng trai núi rừng khoẻ mạnh trong phần thi nhảy bao bố

Từng món ăn truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc như gà nướng, xôi nếp thơm, cá suối nướng lửa than hồng; canh mây rừng lá bép là phong vị núi rừng riêng biệt của miệt Nam Tây nguyên được các đội thi trình bày đẹp mắt.

Từng món ăn mang đậm phong vị núi rừng được trình bày đẹp mắt, mang ấn tượng sâu sắc

Hội đã có, người dân vui tươi phấn khởi. Phần lễ là phần quan trọng nhất của đồng bào nơi đây. Rất kỳ công, rất bài bản; chính quyền địa phương cùng người dân đã tái hiện lại các nghi lễ: Nhô R’he (mừng lúa mới); Yàng Ổs (thần lúa); Nhô Tơđơm (uống rượu cần). Một bài khấn trời đất của già làng, tiếng tù và làm bằng sừng trâu thổi từng hồi vang dậy núi rừng.

Các nghi lễ truyền thống được tái hiện một cách kỳ công, ôn lại văn hóa tốt đẹp của đồng bào miệt Nam Tây nguyên

Lửa được đốt, cháy bập bùng, thanh âm cồng chiêng rền vang. Bà con mừng vui nắm tay nhau múa xoang; những bài ca cách mạng, những bài hát ca ngợi quê hương đất nước được diễn tấu trong đêm Tây nguyên.

Ông Mai Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã và Hoàng Thị Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 4 cùng bà con tham dự nghi lễ Nhô Tơđơm (uống rượu cần)

Rượu cần Tây Nguyên là thức uống truyền thống lên men tự nhiên từ ngũ cốc (gạo nếp, gạo tẻ, bắp, sắn...) kết hợp với men lá rừng, uống bằng các ống cần trúc rỗng ruột thay vì ly chén trong lễ hội, tiếp khách và ngày tết. Để lễ hội tổ chức thành công, bà con xã Bảo Lâm 4 đã kỳ công chuẩn bị từ nhiều tháng nay, để lại ấn tượng sâu sắc về thức uống truyền thống cho người thưởng thức.

Những màn diễn tấu cồng chiêng rền vang núi rừng Tây Nguyên của các nghệ nhân ở xã Bảo Lâm 4

Ai ai cũng mừng vui vì sau ngày sáp nhập, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được nâng lên.

Đêm hội bập bùng ánh lửa giữa đại ngàn

Đồng chí Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 4 nhấn mạnh: Ngày hội văn hoá dân gian các dân tộc xã Bảo Lâm 4 lần thứ I năm 2026 được tổ chức ngày 21/11 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã; tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng, hưởng ứng Tuần lễ văn hoá Đại đoàn kết dân tộc và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Những phần quà ý nghĩa được tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Lễ hội còn là không gian giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội cồng chiêng, các nghệ nhân và Nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần nhảy sạp được nhiều người tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi