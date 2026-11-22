Hơn 2.000 người trong trang phục áo dài và cổ phục truyền thống tham gia chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Diễu hành "Dòng chảy di sản" nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại”, góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Kỷ lục được xác lập với 500 sinh viên mặc áo dài nam, theo chủ đề “Áo dài Nam – Dòng chảy Di sản”, diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Đoàn diễu hành của các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm và tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đoàn diễu hành của các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm và tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đồng hành cùng kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất là đoàn diễu hành Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”.

Đồng hành cùng kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất là đoàn diễu hành Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”.

Với khoảng 800 người trong trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và các trang phục truyền thống Việt Nam cùng diễu hành tại không gian đi bộ.

Hoạt động góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu áo dài trong nhân dân và du khách; Gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch.

Đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội vừa giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Dòng người mặc áo dài nối dài qua các tuyến phố trung tâm, tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Thủ đô.

Dòng người mặc áo dài nối dài qua các tuyến phố trung tâm, tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa lòng Thủ đô.

Những tà áo dài truyền thống nền nã, duyên dáng đến từ nhiều vùng miền cùng hội tụ về Thủ đô.

Đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam rực rỡ sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Đoàn diễu hành áo dài của các tỉnh, thành phố.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự hiện diện của 500 nam giới trong trang phục áo dài truyền thống.