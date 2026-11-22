Sáng 22/11, Ban Tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026 tổ chức lễ khai mạc Con đường lúa gạo với chủ đề “Từ quá khứ đến tương lai”.

“Con đường lúa gạo” dài khoảng 300 m, trưng bày 25.000 chậu lúa từ giai đoạn mạ non đến hạt lúa ngậm sữa, cong trái me và chín, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Được bố trí dọc theo trục đường Trần Văn Khéo của phường Cái Khế, “Con đường lúa gạo” là lối đi từ cổng chính lễ hội đến sân khấu tại công viên Sông Hậu - nơi diễn ra lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam vào tối 22/11.

Toàn khu triển lãm là một không gian tái hiện hành trình của hạt gạo Việt được chia thành 4 giai đoạn, từ sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa, nông nghiệp 4.0, kết hợp với 12 tiểu cảnh được lồng ghép truyền tải những thông điệp ý nghĩa.

Khu triển lãm trưng bày 25.000 chậu lúa theo từng giai đoạn mang đến không gian thực sự đặc biệt, thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân, du khách tại Cần Thơ.

Du khách quốc tế tham quan “Con đường lúa gạo”.

Theo Ban Tổ chức, Việt Nam là một đất nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nơi nền văn minh lúa nước đã hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những cánh đồng phù sa màu mỡ của đồng bằng Bắc Bộ đến những vùng đất trù phú nơi miền Tây Nam Bộ.

Cây lúa, hạt gạo đã gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa, tâm hồn và là người bạn thủy chung của bao thế hệ người Việt. Hạt gạo không chỉ nuôi dưỡng con người, mà còn là kết tinh bởi mồ hôi, công sức, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của cả một dân tộc.

Hạt gạo không chỉ nuôi dưỡng con người, mà còn là kết tinh bởi mồ hôi, công sức, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của cả một dân tộc.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ những buổi đầu sản xuất còn thô sơ, đến nền kinh tế tiểu nông gắn liền với ruộng đồng, rồi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; hôm nay, ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với những thành tựu của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nền nông nghiệp 4.0. Đó chính là một hành trình đầy tự hào, đồng thời là nền tảng mở ra những khát vọng mới cho tương lai Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Hành trình của lúa, gạo Việt Nam là hành trình được viết nên từ nghìn đời lao động cần cù, từ những mùa vàng no ấm, đến những bước tiến vượt bậc của khoa học công nghệ và khát vọng phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Festival là dịp để mọi người cùng hướng đến một tương lai thật phấn khởi của lúa, gạo Việt Nam, không chỉ khẳng định chất lượng, giá trị mà còn vươn tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.