Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch Lâm Đồng đang chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch cho du khách

Tạo lực đẩy cho du lịch những tháng cuối năm

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, thống kê trong 10 tháng năm 2026 cho thấy du lịch Lâm Đồng đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để ngành du lịch bứt phá trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, riêng tháng 10, toàn tỉnh đón khoảng 2,207 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt 110,2 nghìn lượt. Tổng số ngày khách lưu trú đạt hơn 4,085 triệu ngày. Doanh thu du lịch đạt 6.229,8 tỷ đồng, vượt 8,16% so với mục tiêu tháng.

Lũy kế 10 tháng, tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng đạt hơn 20,68 triệu lượt, bằng 82,46% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế đạt 1,205 triệu lượt, tương đương 76,27% kế hoạch. Doanh thu du lịch đạt 57.514,5 tỷ đồng, bằng 80,44% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng không chỉ thể hiện ở lượng khách mà còn lan tỏa đến các ngành dịch vụ liên quan. Trong 10 tháng, doanh thu lưu trú đạt 7.086,8 tỷ đồng, tăng 26,09% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 27.320,5 tỷ đồng, tăng 26,22%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 565,7 tỷ đồng, tăng 35,34%.

Riêng trong tháng 10, doanh thu lưu trú tăng 41,91% so với cùng kỳ; dịch vụ ăn uống tăng 39,92% và lữ hành tăng 25,51%. Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và tiêu dùng dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, khu vực dịch vụ vẫn chưa đạt mức thực hiện theo kế hoạch. Giá trị tăng thêm của khu vực III đạt 10.745,733 tỷ đồng, bằng 96,24% kế hoạch, còn thiếu hơn 420 tỷ đồng. Trong đó, thương mại là lĩnh vực có mức thiếu hụt lớn nhất. Điều này đặt ra yêu cầu phải khai thác tốt hơn sức mua, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Vườn hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu, sẵn sàng đón khách du lịch đến Festival Hoa Đà Lạt 2026

Trong bối cảnh đó, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện tạo lực đẩy quan trọng, góp phần kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ, đồng thời tạo thêm động lực hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival không chỉ hướng đến việc tổ chức những không gian thưởng lãm hoa, chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa đặc sắc mà còn đặt mục tiêu quảng bá hình ảnh Đà Lạt, Lâm Đồng như một điểm đến du lịch hấp dẫn, giàu bản sắc và có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền - Quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 cho biết, Festival được xác định là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, tỉnh hướng đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối hoạt động kinh doanh.

Từ lượng khách đến giá trị kinh tế thực chất

Một trong những mục tiêu quan trọng của Festival Hoa Đà Lạt 2026 là tạo ra sự gia tăng về nhu cầu tiêu dùng du lịch, qua đó thúc đẩy nhiều ngành nghề cùng hưởng lợi. Bởi hiệu quả của một sự kiện du lịch không chỉ được đo bằng số lượng người tham dự mà còn thể hiện ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tại điểm đến.

Nhiều sự kiện thể thao hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đã được tổ chức, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia

Với lượng khách tăng trong dịp Festival, các cơ sở lưu trú có thêm cơ hội cải thiện công suất phòng; nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh đặc sản và sản phẩm địa phương có điều kiện gia tăng doanh thu. Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, điểm tham quan và dịch vụ trải nghiệm cũng có thêm cơ hội xây dựng những chương trình phục vụ riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Đặc biệt, Festival là dịp để các doanh nghiệp du lịch giới thiệu những sản phẩm mới, xây dựng tour tuyến kết nối các điểm đến và tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào các không gian lễ hội tại trung tâm Đà Lạt, các chương trình tham quan có thể được thiết kế theo hướng kết hợp trải nghiệm văn hóa, cảnh quan, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hoa, cà phê và các sản phẩm đặc trưng của từng vùng.

Các cơ sở lưu trú du lịch chỉnh trang cảnh quan, phục vụ đón khách du lịch trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh Lâm Đồng hiện có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và tài nguyên du lịch. Nếu được kết nối hiệu quả, sức hút từ thương hiệu Đà Lạt có thể trở thành điểm khởi đầu để du khách mở rộng hành trình đến những vùng đất khác của tỉnh, qua đó phân bổ nguồn thu du lịch rộng hơn thay vì tập trung chủ yếu tại một số trung tâm.

Song song với hoạt động du lịch, việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử hưởng ứng Festival cũng góp phần mở rộng không gian tiêu dùng. Các sản phẩm hoa, nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng có thêm cơ hội tiếp cận du khách trực tiếp cũng như quảng bá trên các nền tảng số. Qua đó, giá trị của Festival không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, thưởng lãm mà còn được chuyển hóa thành cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.

Festival Hoa Đà Lạt 2026 không chỉ quảng bá một thành phố ngàn hoa mà còn có thể trở thành cánh cửa đưa du khách khám phá một Lâm Đồng rộng lớn, đa dạng cảnh quan và giàu bản sắc. (Trong ảnh: Thắng cảnh Bàu Trắng. Ảnh: Ngọc Lân)

Theo kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm, Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 374,2 ngàn lượt khách quốc tế để tổng lượng khách quốc tế cả năm đạt 1,58 triệu lượt; phấn đấu nâng doanh thu du lịch tăng thêm 13.985,5 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu cả năm lên 71.500 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó Festival Hoa Đà Lạt được xác định là một trong những sự kiện trọng điểm để tạo sức bật.