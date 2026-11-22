Tóm tắt nhanh: - Chuyện phim Guarding Stars (Vệ Sĩ Của Ngôi Sao) kể về một nữ vệ sĩ đã bảo vệ và giải cứu một ngôi sao phim hành động khỏi kẻ bám đuôi bằng cách giả làm bạn gái của anh ta. - Diễn viên: Leighton Meester (Gossip Girl), Jared Padalecki (Gilmore Girls), Andie MacDowell (Maid), Noah LaLonde (My Life With The Walter Boys)... - Chấm điểm: 3,5/5⭐️

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Câu chuyện của Vệ Sĩ Của Ngôi Sao (Guarding Stars) mở đầu bằng một nhiệm vụ của Hannah Brooks (Leighton Meester). Cô là một cựu quân nhân, hiện tại là một vệ sĩ, là một người thực tế và nghiêm túc, cứng rắn và lạnh lùng. Từ sau khi mẹ cô qua đời, Hannah chọn cách vùi đầu vào công việc để trốn tránh nỗi đau. Khi cấp trên đề nghị cô nên nghỉ ngơi trong dịp lễ Giáng sinh này, Hannah từ chối, thay vào đó cô kiên quyết nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.

Nhờ cơ duyên, Hannah nhận việc bảo vệ bí mật cho Jack Stapleton (Jared Padalecki). Anh là một ngôi sao phim hành động, từng được tạp chí có tiếng bầu chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, vừa chia tay cô bạn gái là ca sĩ nổi tiếng. Ca khúc nằm trong album mới của nữ ca sĩ được cho là “đá xéo” tình cũ khiến một bộ phận không nhỏ fan của cô “thả phẫn nộ” Jack. Sự việc thêm rắc rối khi có một kẻ bám đuôi không ngừng gửi những lời đe dọa đến anh.

Nhiệm vụ của Hannah là giúp Jack tránh sự chú ý của truyền thông, che giấu vị trí của anh khỏi sự theo dõi của kẻ bám đuôi cũng như bảo vệ anh nếu kẻ khả nghi có hành động quá khích, trong lúc anh đến bệnh viện thăm người mẹ vừa trải qua một ca phẫu thuật. Không muốn mẹ lo lắng khi bà vẫn chưa khỏe, Jack dặn Hannah không được để lộ cô là vệ sĩ. Do đó, cả nhà Jack nhầm lẫn Hannah là bạn gái của anh.

Do đã nhiều năm Jack không về nhà, nhân dịp này mẹ muốn anh cùng trải qua kỳ nghỉ lễ ở trang trại của gia đình. Jack không thể từ chối. Theo đó, Hannah cũng đến Montana nghỉ lễ Giáng sinh cùng Jack, với tư cách là cô bạn gái hờ. Tình huống oái ăm khiến hai người vốn không ưa nhau buộc phải giả vờ yêu, rồi cuối cùng lại thực sự nảy sinh tình cảm (như chúng ta có thể dễ dàng đoán được).

Tuân thủ đầy đủ các khuôn mẫu quen thuộc của dòng phim hài lãng mạn mùa lễ hội, Vệ Sĩ Của Ngôi Sao là một phim xem khá ổn. Phim mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng, hài hước, dễ thương, tuy không mới nhưng cũng không bị nhàm chán. Điểm sáng nhất có lẽ là cảm xúc tự nhiên mà phim mang lại khi khai thác tình cảm ấm áp của gia đình, cho thấy sức mạnh của sự hàn gắn và mở lòng.

Hannah là một cô vệ sĩ thành thị hoài nghi cuộc đời, luôn cảnh giác quá mức cần thiết, tự dựng quanh trái tim mình một bức tường cao và dày. Còn Jack giả vờ là một “anh hùng hành động”, dùng vẻ ngoài sáng loáng và thái độ tự tin để che giấu một trái tim luôn day dứt bởi một thảm kịch gia đình đã xảy ra từ nhiều năm trước. Dù bề ngoài và tính cách thể hiện ra có vẻ khác nhau, nhưng thực chất cả hai đều là những người cô đơn.

Do đó, khi Guarding Stars tạo không gian và cho các nhân vật cơ hội được chia sẻ về nỗi đau, chấn thương tâm lý trong quá khứ, phim có được khoảnh khắc gây xúc động và có chiều sâu. Trao ấm áp, mang đến sự chữa lành, có thể nói phim đã truyền tải được trọn vẹn tinh thần của dòng phim dành cho mùa lễ hội.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng Vệ Sĩ Của Ngôi Sao chỉ dừng ở mức khá ổn, khá vừa vặn chứ chưa phải là một phim xuất sắc - dù xét chung hay tách ra ở dòng phim hài lãng mạn riêng hay phim dành cho mùa lễ hội riêng. Tình tiết phim khá dễ đoán, dù danh tính của kẻ bám đuôi được tiết lộ ở cuối khá bất ngờ.

Với những ai đã gắn chặt nữ diễn viên Leighton Meester với hình ảnh tiểu thư Blair Waldorf “chanh sả” của Gossip Girl, hẳn sẽ rất ngạc nhiên với sự thể hiện của cô trong Guarding Stars. Cô vào vai một vệ sĩ thuyết phục hơn nhiều so với kỳ vọng của khán giả. Cô khắc họa Hannah đầy tự nhiên, khiến nhân vật trở nên gần gũi và đáng mến với ý chí kiên cường, trái tim nhân hậu, ẩn sau vẻ ngoài nghiêm túc là một khía cạnh khác cũng rất tinh nghịch.

Vệ Sĩ Của Ngôi Sao (Guarding Stars) hiện đã có mặt trên Netflix.