Khi những cơn gió se lạnh đầu mùa bắt đầu chạm ngõ, thế giới làm đẹp lại hướng về một định nghĩa nhan sắc mới: Sang trọng, lạnh lùng nhưng ẩn chứa thứ ánh sáng bừng sáng đầy kiêu hãnh. Không còn là những lớp phấn dày đặc hay màu sắc sặc sỡ, xu hướng Winter Princess Makeup.

Điểm cốt lõi tạo nên khí chất "công chúa" nằm ở lớp nền mỏng tang, trong suốt như gương nhưng bắt sáng hoàn hảo ở các điểm cao trên khuôn mặt.

Bí quyết thực hiện: Thay vì dùng phấn phủ lì gây nặng mặt, hãy ưu tiên kem lót bắt sáng kết hợp với cushion hoặc kem nền finish dewy ẩm mượt.

Điểm nhấn điểm sáng: Sử dụng highlighter dạng lỏng hoặc kem tán nhẹ vào sống mũi, đỉnh gò má và nhân trung. Hiệu ứng này tạo cảm giác gương mặt vừa bước ra từ làn sương tuyết giá lạnh, vừa ẩm mượt, khỏe khoắn lại vô cùng đài các.

Sự tương phản tinh tế giữa tiết trời mùa Đông lạnh giá và ánh mắt ấm áp chính là chìa khóa thu hút mọi ánh nhìn. Hàng mi được uốn cong vút, chuốt mascara tơi dài tỉ mỉ từng sợi - gợi liên tưởng đến những hàng mi đọng chút sương tuyết mỏng manh. Tông nâu tây, cam đất nhẹ hoặc màu đồng ánh nhũ phủ nhẹ nhàng lên bầu mắt. Cuối cùng, kẻ một đường eyeliner mảnh, kéo dài nhẹ về phía đuôi (kiểu cat-eye tối giản) kết hợp định hình chân mày sắc nét nhưng vẫn giữ được độ mềm mại tự nhiên.

Để gương mặt không bị quá lạnh lẽo hay nhợt nhạt, một chút phấn má phớt hồng hoặc cam đào ấm áp đánh cao theo đường gò má hướng lên thái dương là không thể thiếu. Hiệu ứng này mang lại vẻ đẹp ngây thơ nhưng không kém phần sắc sảo, hệt như đôi gò má ửng hồng tự nhiên vì gió lạnh của những nàng công chúa dạo bước trong khu vườn hoàng gia mùa tuyết rơi.

Cuối cùng, không thể hoàn thiện diện mạo "công chúa mùa Đông" nếu thiếu đi đôi môi căng mọng quyến rũ, chi tiết tạo nên sự bùng nổ về thần thái. Ưu tiên các tông màu đất trầm ấm hoặc đỏ mận nhẹ nhàng, trông sẽ trưởng thành hơn những sắc hồng hoặc cam. Phủ thêm một lớp son bóng dày trong suốt. Ánh bóng phản chiếu dưới ánh đèn tiệc mùa Đông chính là thứ "vũ khí tối thượng" mang lại vẻ đẹp kiêu kỳ.

Layout makeup công chúa mùa Đông kết hợp cùng mái tóc búi gọn gàng chải mượt quý phái, bạn đã sẵn sàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong những đêm tiệc Noel.