Mỗi mùa 20/11, bên cạnh những tấm thiệp, lời chúc hay tiết mục văn nghệ, báo tường luôn là một hoạt động quen thuộc được nhiều thế hệ học sinh mong đợi. Đây không chỉ là nơi tập hợp những bài thơ, câu chuyện hay lời cảm ơn dành cho thầy cô mà còn là "sân chơi" để các bạn thỏa sức thể hiện khả năng hội họa, trang trí và óc sáng tạo.

Cứ mỗi dịp này, netizen lại được chiêm ngưỡng hàng loạt thiết kế độc đáo, tỉ mỉ của các bạn học sinh trên khắp cả nước. Ảnh: @fr.zero2zen.

Điều thú vị là giữa thời đại có vô vàn công cụ thiết kế và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ, nhiều tập thể lớp vẫn chọn cách tự tay thực hiện từng chi tiết. Có những tờ báo tường được đầu tư như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, với những đường nét tỉ mỉ, cách phối màu bắt mắt và ý tưởng chủ đề được thể hiện xuyên suốt.

Khi báo tường hóa thành một góc Việt Nam thu nhỏ

Không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt Nam trong các tác phẩm báo tường đang viral trên mạng xã hội những ngày gần đây: Mái đình, cây đa, bến nước, con đò, tà áo dài, hoa sen hay những trang giấy dó. Những chất liệu tưởng chừng đã rất quen thuộc lại được học sinh biến tấu bằng nhiều cách thể hiện mới mẻ.

﻿Giữa thời đại AI phát triển mạnh mẽ, chúng ta vẫn bắt gặp những nét nghệ thuật đậm chất Việt Nam nhưng cũng đậm nét học trò. Ảnh: @nahucd_192.

Có tác phẩm lựa chọn phong cách tranh dân gian với những mảng màu nổi bật, đường viền cách điệu. Có lớp lại đưa hình ảnh thư pháp, họa tiết truyền thống hay kiến trúc cổ vào phần trang trí. Một số bạn còn khéo léo kết hợp nhiều chất liệu, tạo nên tổng thể vừa mang hơi thở xưa cũ vừa có nét trẻ trung.

Đặc biệt, những hình ảnh như chuyến đò tri thức, người lái đò hay mái trường xưa vẫn thường được lựa chọn để gửi gắm tình cảm dành cho thầy cô. Dù không phải ý tưởng mới, mỗi tập thể lại có cách kể câu chuyện riêng thông qua màu sắc, hình ảnh và cách sắp xếp nội dung.

Không chỉ đẹp, mỗi tờ báo còn là một tác phẩm tập thể

Đằng sau một tờ báo tường chỉn chu là không ít buổi cùng nhau lên ý tưởng, phân chia công việc và tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết. Bạn có thế mạnh hội họa phụ trách phần minh họa, bạn khéo tay đảm nhận trang trí, trong khi những cây bút của lớp sẽ đóng góp thơ, truyện ngắn hay những lời nhắn gửi đến thầy cô.

Có những tác phẩm không chỉ đưa người xem trở về tuổi học trò, mà còn tái hiện một "miền ký ức" của biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Ảnh: @ponopoco56, @_vchrn.wef, @_kanhznnguyinn._, @htuy.4hn_.

Vì thế, giá trị của báo tường không chỉ nằm ở giải thưởng hay một tác phẩm có phần nhìn bắt mắt. Đó còn là dịp để những khả năng ít khi được thể hiện trong lớp học có cơ hội tỏa sáng, đồng thời giúp các thành viên có thêm kỷ niệm cùng nhau.

Giữa rất nhiều hình thức sáng tạo mới, báo tường vẫn giữ được sức hút bởi nét riêng không dễ thay thế: Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn của một tập thể, được tạo nên từ những ý tưởng, nét vẽ và tình cảm chân thành. Có lẽ cũng chính vì vậy mà qua bao mùa 20/11, những trang báo đầy màu sắc vẫn là một phần đáng nhớ của tuổi học trò.