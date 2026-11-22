Sự kiện được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, xã Mao Điền, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, đồng thời nhằm chào mừng 81 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/1945 - 23/11/2026.

Các đại biểu dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Phùng Nguyện.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Xuân Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mao Điền cho biết, Hải Phòng hôm nay là vùng đất hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người; vừa mang đậm truyền thống văn hiến của xứ Đông, vừa phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo của thành phố cảng anh hùng.

Chủ đề triển lãm ảnh “Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng anh hùng” thể hiện sự kết nối giữa truyền thống khoa bảng, hiếu học của vùng đất xứ Đông với truyền thống đấu tranh cách mạng, lao động sáng tạo và khát vọng phát triển của thành phố Hải Phòng.

Thông qua những hình ảnh về di tích, con người, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và du lịch, triển lãm góp phần giới thiệu diện mạo quê hương, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại sự kiện. Ảnh: Phùng Nguyện.

Ông Trần Xuân Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mao Điền phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đối với xã Mao Điền, địa phương tự hào với vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nổi bật là khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền là văn miếu lớn thứ 2 và là một trong 6 văn miếu lớn cả nước, nơi tôn vinh các bậc hiền tài và ghi danh 637 vị đại khoa của vùng đất xứ Đông.

Văn miếu Mao Điền không chỉ là niềm tự hào của nhân dân địa phương mà còn là tài sản văn hóa quý báu của thành phố Hải Phòng. Những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa và giáo dục của di tích là nguồn tư liệu quý để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Các đại biểu, người dân và du khách dự sự kiện. Ảnh: Phùng Nguyện.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày ảnh với chủ đề “Xứ Đông Văn hiến - Đất Cảng anh hùng”. Ảnh: Phùng Nguyện.

“UBND xã Mao Điền xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ quan trọng, cần gắn trách nhiệm của chính quyền với sự tham gia của cộng đồng. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý di tích, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và kinh tế, xã hội”, ông Trần Xuân Kiều phát biểu.

Chủ tịch UBND xã Mao Điền cho biết thêm một nội dung có ý nghĩa thiết thực của chương trình hôm nay là các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho nhân dân, du khách và đặc biệt là các em học sinh.

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh trưng bày ảnh và tham quan khu trải nghiệm, tại di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Phùng Nguyện.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các Hội thi như mật thư Giải mã di sản, các hoạt động trải nghiệm giáo dục tại Văn miếu Mao Điền là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống hiếu học và ý thức bảo vệ di sản cho thế hệ trẻ.

Để các em học sinh được tham gia, trải nghiệm thực tế vào tìm hiểu lịch sử, truyền thống khoa bảng của các bậc đại khoa xứ Đông, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngồi xem, hay chỉ đứng ngoài quan sát thay vì thực sự "bước vào" không gian văn hóa, hay ngồi nghe một chiều giới thiệu lịch sử, di sản văn hoá như cách làm hiện nay.

Người dân, du khách cùng các em học sinh tham quan, trải nghiệm tại Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đại diện các nhà trường và giáo viên tham quan, trải nghiệm tại Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Phùng Nguyện.

Qua chương trình hôm nay, Chủ tịch UBND xã Mao Điền mong muốn các em học sinh sẽ tích cực tìm hiểu lịch sử, trân trọng những giá trị cha ông để lại; các nhà trường tiếp tục phối hợp với chính quyền và đơn vị quản lý di tích, đưa hoạt động tham quan, trải nghiệm di sản trở thành nội dung giáo dục thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

Với thông điệp “Tự hào truyền thống – Trân trọng di sản – Gìn giữ bản sắc – Chung tay phát triển văn hóa Việt Nam”, ông Trần Xuân Kiều tin tưởng chương trình hôm nay sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương và phát huy hơn nữa giá trị của Văn miếu Mao Điền.

Ông cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bởi bảo tồn di sản không phải là trách nhiệm riêng của ngành văn hóa hay đơn vị quản lý di tích mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Các đại biểu, học sinh trải nghiệm các hoạt động di sản, nghề truyền thống. Ảnh: Phùng Nguyện.

Giao lưu thư pháp. Ảnh: Phùng Nguyện.

"Từ Văn miếu Mao Điền hôm nay, địa phương cùng các cấp, các ngành của thành phố… cùng gửi đi một thông điệp: “Di sản không chỉ là những gì cha ông để lại, mà còn là trách nhiệm của chúng ta đối với các thế hệ mai sau. Văn hóa không chỉ để tôn vinh, mà phải được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội”, Chủ tịch UBND xã Mao Điền nhấn mạnh.

Các em học sinh trải nghiệm tại gian hàng sách. Ảnh: Phùng Nguyện.

Sau chương trình khai mạc, các đại biểu, người dân, du khách và các em học sinh tham quan và nghe thuyết minh trưng bày ảnh và tham quan khu trải nghiệm, khu di tích.

Tiếp theo là giao lưu viết thư pháp với chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”; Hoạt động trải nghiệm “Mật thư - Giải mã di sản”; Hội thi “Giải mã di sản”...

Gian nghề truyền thống nón lá Mao Điền. Ảnh: Phùng Nguyện.

Các em học sinh trải nghiệm làm bánh đậu xanh, đặc sản Hải Phòng. Ảnh: Phùng Nguyện.

Các nông sản, đặc sản của thành phố Hải Phòng và xã Mao điền được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Văn miếu Mao Điền. Ảnh: Phùng Nguyện.