Những tà áo dài truyền thống, cổ phục Việt Nam cùng hội tụ, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa lòng Thủ đô, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với trang phục truyền thống dân tộc.

Những sắc áo dài rực rỡ bên hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình quy tụ các thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành, các tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị cùng đông đảo người dân yêu áo dài đến từ nhiều tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên. Qua những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, hình ảnh áo dài Việt Nam được tái hiện trong nhiều sắc thái, từ trang phục truyền thống đến các dạng thức cổ phục gắn với lịch sử và văn hóa dân tộc.

Bách Hoa Bộ Hành.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của 500 nam sinh viên trong trang phục áo dài nam với chủ đề “Áo dài Nam – Dòng chảy di sản”. Màn diễu hành đã xác lập kỷ lục do tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu trao về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài nam, đồng thời khuyến khích nam giới ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề sử dụng trang phục truyền thống trong các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa và đời sống đương đại.

Áo dài Nam – Dòng chảy di sản.

Cùng với đó, khoảng 800 thành viên cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành tham gia diễu hành Ngày hội Việt phục. Trong những bộ áo ngũ thân, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh… màn diễu hành giới thiệu đến công chúng sự phong phú của trang phục truyền thống Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Đằng sau những bộ cổ phục xuất hiện trên đường phố là quá trình nghiên cứu tư liệu, sưu tầm, phục dựng công phu của những người trẻ yêu văn hóa truyền thống. Việc đưa cổ phục ra khỏi không gian trưng bày, hiện diện trong đời sống cộng đồng cũng là cách để di sản được tiếp cận bằng trải nghiệm trực quan, gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Diễu hành áo dài người Việt.

Ngoài ra, khoảng 700 thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ các tỉnh, thành phố cũng hưởng ứng tham gia chương trình, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về áo dài và tình yêu trang phục truyền thống trên khắp mọi miền đất nước.

Thông qua hoạt động diễu hành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội mong muốn tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu áo dài trong cộng đồng; đồng thời gắn kết công tác bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch.

Công nhận kỷ lục màn diễu hành 500 nam mặc áo dài.

Từ không gian bảo tàng, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, đến đường phố và các không gian sinh hoạt cộng đồng, áo dài và Việt phục đang có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hôm nay. Những bước chân diễu hành bên hồ Hoàn Kiếm không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, mà còn cho thấy nỗ lực của cộng đồng trong việc gìn giữ, tiếp nối và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy đương đại.