Tham gia ngày hội có lãnh đạo địa phương, Nhân dân và du khách đến từ một số địa phương trong tỉnh.

Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu nét đẹp văn hóa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương Tân Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tân Lĩnh – Hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc".

Đồng chí Trần Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Bằng công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" cho các thôn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định

Sản phẩm bánh trưng gù đặc sản không thể thiếu trong các dịp lễ, tết của đồng bào dân tộc Tày.

Du khách và người dân trong và ngoài xã tham quan hội thi “Hạt ngọc bên sông Chảy”.

Giải bóng chuyền da nam được tổ chức trong ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026 tại xã Tân Lĩnh cũng là dịp để các dân tộc cùng hội tụ, cùng giao lưu, cùng hòa chung niềm vui trong ngày hội lớn – nơi những sắc màu văn hóa được tỏa sáng, tình đoàn kết được vun đắp và giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa.