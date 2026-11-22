Ngày Hội văn hóa các dân tộc xã Tân Lĩnh năm 2026
Sáng 22/11 tại khu di tích Đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026.
Tham gia ngày hội có lãnh đạo địa phương, Nhân dân và du khách đến từ một số địa phương trong tỉnh.
Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu nét đẹp văn hóa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương Tân Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026 tại xã Tân Lĩnh cũng là dịp để các dân tộc cùng hội tụ, cùng giao lưu, cùng hòa chung niềm vui trong ngày hội lớn – nơi những sắc màu văn hóa được tỏa sáng, tình đoàn kết được vun đắp và giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-xa-tan-linh-nam-2026-post915157.html