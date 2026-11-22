Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi tại nhiều địa phương với hình thức phong phú, góp phần tôn vinh di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, qua đó khơi dậy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đa dạng chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Càng gần Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), không khí lễ hội, giao lưu và trình diễn nghệ thuật càng lan tỏa tại nhiều địa phương. Từ các không gian công cộng ở đô thị lớn đến quảng trường, bảo tàng và khu di tích, hàng loạt hoạt động được tổ chức, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi di sản truyền thống gặp gỡ nghệ thuật đương đại, người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Sáng 21/11, tại sân khấu trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 chính thức khai mạc. Không gian hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn của các hoạt động diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm văn hóa truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại, đưa sắc màu văn hóa nhiều vùng miền đến gần hơn với công chúng. Các hoạt động hưởng ứng còn được mở rộng tới Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và các xã, phường, tạo sự kết nối giữa không gian văn hóa quy mô lớn với đời sống cộng đồng.

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trực tiếp tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng và cồng chiêng của người Mường được trình diễn tại sự kiện Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Trong khi đó, sắc màu văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện qua nhịp điệu sôi động của một đô thị sáng tạo. Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18–24/11, với các hoạt động trọng điểm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 22–24/11. Những không gian giới thiệu nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và sản phẩm văn hóa được bố trí đan xen. Đáng chú ý, hát bội, cải lương, đờn ca tài tử và nghệ thuật các dân tộc được giới thiệu trong những không gian riêng, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa phương Nam. Các chương trình trình diễn ánh sáng, 3D mapping cũng mở rộng cách tiếp cận di sản, kết nối nghệ thuật truyền thống với đời sống đô thị hiện đại.

Không khí hưởng ứng lan tỏa tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc với những hoạt động gắn liền bản sắc văn hóa địa phương. Tại Phú Thọ, Tuần Văn hóa – Du lịch Long Cốc 2026 (19–24/11) kết hợp giao lưu văn nghệ, thể thao, quảng bá du lịch; dịp này, đồi chè Long Cốc được trao chứng nhận điểm du lịch cấp tỉnh. Cùng với đó, Hải Phòng giới thiệu triển lãm ảnh, tư liệu "Sắc màu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng" (18/11); Hưng Yên tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chèo, Ca trù, Trống quân (20/11), còn Bắc Ninh khai mạc Liên hoan du lịch ẩm thực năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực hội tụ – Kết nối du lịch Bắc Ninh". Từ nghệ thuật dân gian đến ẩm thực truyền thống, các hoạt động góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dọc miền Trung và Tây Nguyên, các chương trình mang đậm dấu ấn di sản và bản sắc cộng đồng. Tại Huế, hoạt động trải nghiệm trò chơi cung đình, dân gian như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường tại Đại Nội (20–23/11) tạo cơ hội để người dân, du khách khám phá nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô. Đà Nẵng khai mạc hai triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm ngày 18/11, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm di sản. Tại Quảng Ngãi, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 sôi nổi với liên hoan cồng chiêng, xoang, trình diễn trang phục truyền thống và lễ hội đường phố. Gia Lai giới thiệu triển lãm "Văn hóa Chăm Gia Lai – Bản sắc và tiềm năng" tại Bảo tàng tỉnh ngày 19/11; Đắk Lắk khai mạc Không gian di sản văn hóa cà phê tối 20/11, đưa một nét đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên vào chuỗi hoạt động hưởng ứng.

Ngày 21/11/2026, trên sông Láng Thé (đoạn xã Bình Phú tiếp giáp phường Nguyệt Hóa), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải đua Ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng – Cúp Bivina năm 2026. Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2026, giải quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 23 đội ghe thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ở phía Nam, các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với bản sắc văn hóa cộng đồng và đời sống đồng bào Khmer. Tại Vĩnh Long, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 được tổ chức tại khu vực Trà Vinh, với các chương trình nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Còn tại Tây Ninh, trưng bày chuyên đề "Nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Tây Ninh", khai mạc ngày 19/11 tại Bảo tàng tỉnh, giới thiệu sự phong phú của các loại nhạc cụ gắn với đời sống văn hóa cộng đồng.

Từ Bắc vào Nam, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo nên không khí ngày hội rộng khắp, thấm đẫm tinh thần văn hóa và sắc màu bản sắc của từng vùng miền, địa phương. Mỗi chương trình mang một dấu ấn riêng, mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm, để người dân trở thành chủ thể gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và lan tỏa sức mạnh nội sinh của văn hóa trong đời sống xã hội.

Tôn vinh, phát huy sức sáng tạo văn hóa

Cùng với việc cụ thể hóa các chủ trương phát triển văn hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội tiếp tục được chú trọng.

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết, trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư năm 2026. Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng tác phẩm tham dự cao nhất kể từ khi giải được tổ chức, với 1.555 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, gồm 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Các tác phẩm phản ánh đa dạng những vấn đề trọng tâm của đời sống văn hóa, từ xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo đến chuyển đổi số, bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, đề xuất giải pháp đưa văn hóa trở thành động lực phát triển. Bên cạnh các hạng mục dành cho tác phẩm báo chí, mùa giải năm nay còn có Giải thưởng "Cảm hứng Việt", tôn vinh những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Lễ tổng kết Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam lần thứ tư”. Trong ảnh: Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban tổ chức giải trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban tổ chức giải trao Giải thưởng "Cảm hứng Việt" cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được trao 7 giải thưởng, gồm 1 giải Tập thể và 6 giải Ba dành cho các tác giả, nhóm tác giả, góp phần khẳng định chất lượng thông tin, năng lực sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo TTXVN trong tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Các tác phẩm được vinh danh tập trung vào nhiều vấn đề có ý nghĩa đối với sự nghiệp phát triển văn hóa như xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; phát huy vai trò báo chí đối ngoại trong quảng bá hình ảnh đất nước; biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực quốc gia; bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số; lan tỏa sức sống văn hóa xứ Mường và lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B.

Cũng trong ngày 20/11, tại Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ vinh danh các điển hình tiêu biểu trong sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I năm 2026 nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Trần Anh Minh cho biết, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành với việc triển khai Nghị quyết số 80, thống nhất lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Toàn ngành từng bước chuyển đổi tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", kiến tạo phát triển thông qua tham mưu ban hành 19 văn bản quan trọng. Môi trường văn hóa có những chuyển biến tích cực, hai di tích được xếp hạng cấp tỉnh; công nghiệp văn hóa khởi sắc với doanh thu ước đạt 10.400 tỷ đồng, đóng góp khoảng 3,6% GRDP toàn tỉnh.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cùng những chương trình tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp văn hóa đã góp phần khẳng định sức sống, chiều sâu và giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc Việt Nam, lan tỏa sức mạnh nội sinh của văn hóa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.