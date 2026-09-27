Phút nhớ trên sân

Sân AFAS ở Hà Lan trong trận đấu giữa Telstar và Az Alkmaar cuối tuần rồi diễn ra khoảnh khắc xúc động ở phút thứ 13. Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để cầu thủ trên sân và cổ động viên của cả hai đội cùng tưởng nhớ người mẹ quá cố của thủ môn đội nhà.

Là thủ môn chính của Telstar, Koeman nén nỗi đau mất mẹ để vào sân sau lúc được Ban huấn luyện tin cậy và đồng đội động viên, an ủi. Anh nghĩ mình chẳng thể phụ lòng tin của mọi người và tự dặn sẽ về khóc mẹ ngay sau tiếng còi tan trận.

Nào ngờ, cả sân đã dành cho chàng trai sự chia sẻ chân tình với nghĩa cử giàu xúc cảm. Nhìn ảnh mẹ với nụ cười hiền xuất hiện trang trọng trên màn hình lớn giữa khán đài, người con đứng lặng hồi lâu, nước mắt chảy dài.

Một người mẹ hết lòng vì con, luôn dành cho con mình mọi thuận lợi để tiến bước trên sân cỏ. Nhiều người nhớ về bà Bartina với ánh nhìn trân trọng và lòng ngưỡng mộ chân thành. Hết lòng vì niềm đam mê sự nghiệp của chồng con, nữ doanh nhân này không ngại khó khăn, thử thách.

Koeman Jr vẫn nhớ hoài những dặn dò, nhắc nhở của mẹ sau bao vấp ngã, thách thức mà mình phải đương đầu trong hành trình trau dồi tài nghệ. Khi ông bố Ronald Koeman - danh thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Hà Lan - bận bịu với công việc của một huấn luyện viên, không dành đủ thời giờ cho những diễn biến nội tâm của các con ở tuổi trưởng thành, người mẹ trở thành chỗ dựa tinh thần và tình cảm của cả ba đứa trẻ.

Bằng tình thương và sự chăm sóc ấy, tổ ấm gia đình thường rộn rã tiếng cười. Các con của họ thường chọn đúng hướng và phù hợp với niềm đam mê, năng khiếu.

Koeman Jr thay vì trở thành một trung vệ như ông bố nổi tiếng của mình lại say mê với đôi tay trấn giữ cầu môn. Sự chọn lựa này có phần gợi ý từ nhãn quan của người mẹ luôn theo sát kỹ năng và sở thích của cậu con trai ngay từ tấm bé.

Ronald Koeman từng bảo rằng thành công của ông trong thời khoác áo tuyển thủ quốc gia và dẫn dắt đội tuyển Hà Lan luôn có phần đóng góp không mệt mỏi từ tấm tình và nỗ lực của người vợ. Ông vẫn luôn xúc động mỗi lần nhắc đến người vợ hiền âm thầm nén đau trong thời gian điều trị bệnh để chồng mình yên tâm dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

“Với nỗi buồn đau vô hạn, tôi vĩnh biệt người phụ nữ của đời mình; các con các cháu vĩnh biệt người mẹ, người bà yêu quý”, danh thủ từng khoác áo Barcelona, Ajax, PSV Eidenhoven, Feyenoord trang trải nỗi lòng.

Những người Hà Lan gắn bó với sân cỏ, từng sống trong niềm vui chứng kiến tài năng của thế hệ Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman hẳn thấy xao lòng. Lại hiện ra trong mắt họ hình ảnh cặp đôi tóc bạc da nhăn Koeman-Bartina ngồi kề bên nhau trên các khán đài, hào hứng dõi theo từng đường bóng dưới sân của thế hệ cháu con.

Cái phút 13 kia ở sân AFAS có thể khó phai trong trí nhớ nhiều người. Chia sẻ chân thành nỗi mất mát của một gia đình thể thao, sân cỏ bỗng nhắc người xem vẻ đẹp gần gũi mà trái bóng hướng tới mỗi ngày…