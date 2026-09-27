Diva Hồng Nhung nhận xét về em trai Sơn Tùng

Mới đây, trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô trò chuyện và thưởng trà cùng MONO. Bên cạnh những hình ảnh thân mật, nữ ca sĩ còn dành nhiều lời nhận xét cho đàn em, đặc biệt về cá tính và tinh thần tự do mà cô cảm nhận được trong âm nhạc của MONO.

Hồng Nhung cho biết ngoài đời, MONO để lại cho cô ấn tượng bởi sự hiền lành, lễ phép, hay cười và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Những nét tính cách ấy cũng phần nào khiến nữ diva liên tưởng đến màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ.

Theo Hồng Nhung, khi lắng nghe album Mỹ Điệu Ca, cô cảm nhận được ở MONO một tinh thần tự do rất riêng. Đó là sự tự do trong việc thử nghiệm, khám phá nhiều màu sắc khác nhau và thể hiện những điều bản thân muốn nói thông qua âm nhạc.

"MONO không cố gắng trở thành một ai khác", Hồng Nhung chia sẻ. Theo nữ ca sĩ, đàn em đang bước đi giữa những giai điệu, cảm xúc và thử nghiệm của riêng mình. Có những thời điểm âm nhạc của MONO tạo cảm giác gần gũi, nhưng cũng có lúc lại trở nên phóng khoáng, bay bổng. Dù vậy, dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ vẫn hiện diện rõ ràng trong những gì anh theo đuổi.

Nhận xét của Hồng Nhung cũng gợi mở một góc nhìn về hành trình tìm kiếm bản sắc của những nghệ sĩ trẻ. Với cô, điều quan trọng đối với một người làm nghệ thuật là có không gian để tự do sáng tạo, thử nghiệm và tìm ra tiếng nói riêng thay vì cố gắng trở thành hình mẫu của một người khác. "Tự do nhất vẫn là khi mình được làm âm nhạc theo cách mình muốn, rồi để khán giả tự tìm thấy một phần của họ trong đó", nữ diva bày tỏ.

Với một nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động, việc trò chuyện cùng thế hệ trẻ cũng trở thành dịp để Hồng Nhung nhìn lại những ngày đầu cô tìm kiếm tiếng nói riêng trong âm nhạc. "Được nghe một người nghệ sĩ trẻ kể về âm nhạc của mình, đôi khi cũng là một cách để những người đi trước chúng tôi nhớ lại cảm giác của những ngày đầu đi tìm tiếng nói riêng", cô viết.

Lời chia sẻ của Hồng Nhung dành cho MONO nhận được sự chú ý bởi cách nữ diva nhìn nhận âm nhạc của đàn em không chỉ ở những sản phẩm cụ thể mà còn ở quá trình tìm kiếm bản sắc cá nhân. Thay vì đặt MONO trong một khuôn mẫu có sẵn, cô nhấn mạnh tinh thần thử nghiệm và sự tự do trong cách nam ca sĩ lựa chọn con đường nghệ thuật.