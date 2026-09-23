Nhiều năm qua, xã Lệ Ninh thường xuyên chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, nắng nóng… Để chủ động phòng, chống thiên tai (PCTT), UBND xã Lệ Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn rà soát, bổ sung hoàn thiện và triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần để xử lý kịp thời các tình huống thiên tai xảy ra.

Với phương châm công tác PCTT phải dựa vào Nhân dân, chính quyền cơ sở, trong đó phòng ngừa là chính, xã Lệ Ninh ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về PCTT; phát huy vai trò và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền gắn với trách nhiệm của cộng đồng trong việc tự quản khi ứng phó với thiên tai.

Xã đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các thôn rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng, chống sạt lở, ngập úng khi thiên tai xảy ra; sẵn sàng triển khai sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Nhằm bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn xã trước mùa mưa bão, UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị tổ chức kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

Kiểm tra phương tiện, vật tư sẵn sàng sử dụng khi có tình huống thiên tai - Ảnh: L.Chi

Để chuẩn bị tốt công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), các thôn trên địa bàn xã đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai như: Ngập lụt, sạt lở đất, giông lốc, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời, rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch chi tiết, cụ thể trong phòng chống, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Ông Dương Văn Mười, Trưởng thôn Mỹ Vinh cho biết, để chủ động ứng phó và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thôn đã chuẩn bị các phương tiện, vật tư để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống thiên tai. Thôn cũng đã thành lập các tiểu ban PCTT trực tiếp nắm bắt các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời bà con khi có tình huống khẩn cấp đến nơi an toàn. Tại nhà vượt lũ của thôn, các nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó kịp thời. Ngoài ra, thôn còn tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để mọi người hiểu rõ nguy cơ và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sẵn sàng PCTT và TKCN, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh Dương Quang Hùng, công tác PCTT và TKCN phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Phương án phòng tránh chuẩn bị kỹ theo phương châm “4 tại chỗ”, phải được phối hợp nhịp nhàng khi có tình huống xấu và phức tạp do thiên tai gây ra. UBND xã phân công trách nhiệm cụ thể và yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ đối với các cấp, các ngành, địa phương.

Trong đó, các thôn chủ động rà soát nhu cầu và khả năng dự trữ tại chỗ về lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhiên liệu, vật tư và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đối với những khu vực có nguy cơ bị cô lập, chia cắt kéo dài, có phương án bảo đảm nguồn cung tại chỗ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian xảy ra thiên tai; không để người dân thiếu lương thực, nước uống và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng xung kích PCTT, dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ; chủ động bố trí phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết; xây dựng phương án tiếp cận, hỗ trợ, cứu trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Khi xảy ra mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện tại các vị trí nguy hiểm; kiên quyết không để người dân và phương tiện đi qua khu vực nước sâu, nước chảy xiết, cầu, ngầm, tràn không bảo đảm an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể với phương châm “4 tại chỗ”, công tác PCTT của xã Lệ Ninh sẽ góp phần hạn chế đến mức tối đa thiệt hại khi thiên tai xảy ra.