Quảng Trị: Xác định 3 vùng, 5 khu vực trọng điểm thiên tai

Nhiều hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Ba vùng trọng điểm gồm: vùng chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng; vùng ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, hạ lưu và lưu vực các sông lớn; vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Năm khu vực trọng điểm được xác định gồm Đồng Lê, Quảng Ninh, Vĩnh Linh, Triệu Phong và Khe Sanh. Đây là những địa bàn được tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện và nguồn lực để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Việc phân vùng được thực hiện căn cứ đặc điểm địa hình và loại hình thiên tai thường xảy ra. Dải ven biển chịu tác động trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng và sóng lớn; vùng đồng bằng, thấp trũng, hạ lưu các sông có nguy cơ ngập lụt; trong khi khu vực miền núi phía Tây thường đối mặt với lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro; đồng thời kiểm đếm thực chất lực lượng, phương tiện, vật tư và cơ sở vật chất có thể huy động khi thiên tai xảy ra.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin, phần mềm tích hợp tình hình thiên tai từ cấp xã lên cấp tỉnh; tăng cường thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Trong đó, ngành Y tế được phân công trách nhiệm chuẩn bị thuốc, vật tư phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; ngành Nông nghiệp và Môi trường rà soát mức độ an toàn của hệ thống hồ, đập.

Đặc biệt, công tác dự báo, cảnh báo được tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, yêu cầu đặt lên hàng đầu, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, từ sớm, từ xa để chính quyền và người dân có đủ thời gian triển khai phương án phòng tránh, sơ tán và cứu hộ, cứu nạn.

Việc phân vùng trọng điểm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị bởi địa phương có không gian địa lý trải dài từ biển đến biên giới Việt Nam - Lào, địa hình chia cắt và chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai. Đáng chú ý, các loại hình thiên tai có thể xảy ra nối tiếp hoặc đồng thời tại nhiều khu vực, khiến lực lượng, phương tiện phải triển khai trên phạm vi rộng.

Thực tế thời gian qua cho thấy nguy cơ này đã, đang hiện hữu. Tại vùng miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị mưa lớn có thể khiến nước trên sông, suối dâng nhanh, gây sạt lở taluy, hư hỏng đường giao thông và chia cắt khu dân cư. Trong đợt mưa lũ trung tuần tháng 9 vừa qua, một số thôn trên địa bàn xã Hướng Phùng có thời điểm bị cô lập, gây khó khăn cho việc tiếp cận, vận chuyển lương thực, thuốc men và tổ chức sơ tán người dân.

Ở vùng thấp trũng và hạ lưu sông, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập nhà ở, trường học, đường giao thông và khu sản xuất; đồng thời làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh và thiệt hại sản xuất. Tại khu vực ven biển, bão có thể đi kèm nước dâng, sóng lớn và mưa diện rộng, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu, sạt lở bờ biển và hư hỏng công trình.

Trong bối cảnh mùa mưa bão còn diễn biến phức tạp, việc xác định trước các vùng và khu vực trọng điểm giúp tỉnh Quảng Trị chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động chuẩn bị theo địa bàn, loại hình rủi ro; qua đó phân bổ lực lượng, phương tiện và nguồn lực phù hợp, rút ngắn thời gian tiếp cận và hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra...