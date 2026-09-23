Lai Châu thực hiện rà soát, xác định người chưa tham gia BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng tới BHYT toàn dân
Thực hiện rà soát, xác định người chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan đồng bộ dữ liệu dân cư, phân loại đúng đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tham gia, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/lai-chau-thuc-hien-ra-soat-xac-dinh-nguoi-chua-tham-gia-bhyt-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-van-dong-huong-toi-bhyt-toan-dan-1336498