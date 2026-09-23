Lai Châu thực hiện rà soát, xác định người chưa tham gia BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng tới BHYT toàn dân

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, sáng 23/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.