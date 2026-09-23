Nhiều tuyến đường TP HCM chìm trong nước sau mưa lớn kéo dài

Chiều tối 22/9, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP HCM khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Sau cơn mưa 30 phút, đường Mã Lò (quận Bình Tân cũ) thuộc phường Bình Trị Đông mênh mông nước. Mưa ngập đường vào giờ tan tầm khiến nhiều học sinh không dám về nhà.

Nhiều đoạn nước ngập lút bánh xe máy khiến hàng trăm phương tiện chết máy.

Người lao động, học sinh “bơi” trên đường về nhà.

Xe chết máy hàng loạt trên đường. “Đường này mưa là ngập. Nhìn đường mà cứ như sông vậy. Tội nhất là mấy chị em phụ nữ chở con nhỏ phải gồng mình vượt qua nước ngập”, anh Tuấn, người dân địa phương cho biết.

Đường Mã Lò ngập kéo dài gần 1km, nhiều đoạn ngập lút bánh xe máy. Người dân địa phương cho biết, đường Mã Lò có mặt đường thấp, cộng với nước đổ về đây quá nhiều khiến các cống, rãnh không kịp thoát nước.

Học sinh phải lội trên đường ngập sau khi xuống từ xe ô tô đưa rước.

Đến 20h cùng ngày, nước trên đường Mã Lò vẫn còn ngập lênh láng.

Biển nước mênh mông không thể biết được đâu là lề đường, đâu là mặt đường...

Nước ngập hơn nửa bánh xe máy...

Người dân bì bõm dắt xe lội qua con đường mênh mông nước...

Mỗi khi có ô tô chạy qua, tạo thành sóng đánh nước văng tung tóe hai bên đường. Rất nhiều phụ nữ đẩy xe chết máy bị sóng nước đánh suýt ngã nhào khi ô tô chạy qua.

Người đàn ông gồng mình giữ thăng bằng xe máy để không bị ngã khi ô tô chạy qua tạo sóng nước trên đường. Đến 20h cùng ngày, nước trên đường Mã Lò vẫn còn ngập lênh láng.