Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 52 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe lăn, cặp sách, quần áo, giày dép, tủ, bàn học, giường nệm và bỉm cho trẻ khuyết tật, với tổng kinh phí hơn 178 triệu đồng.Trước đó, Chương trình Phát triển vùng Liên Chiểu phối hợp các khu dân cư phường Hòa Khánh tổ chức vui Trung thu, trao 7.290 suất quà cho trẻ em với tổng kinh phí gần 320 triệu đồng.

Phương Kiếm - Quang Thắng

+ Ngày 22-9, lãnh đạo xã Thăng Điền tổ chức thăm, trao quà Trung thu cho 20 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, từ nguồn kinh phí UBND thành phố phân bổ theo Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND.

Qua rà soát, toàn xã có 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ dịp này, với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Lãnh đạo xã cũng thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc trẻ.Dịp này, UBND xã Thăng Điền trích hơn 71 triệu đồng từ Quỹ vận động trẻ em hỗ trợ các thôn tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi trên địa bàn.

Tấn Việt

Nhân dịp Tết Trung thu, xã Thăng Điền trao tặng 20 suất quà cho trẻ khuyết tật.