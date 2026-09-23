Dự án cầu nối 2 xã Hà Nội 'đắp chiếu' do không có mặt bằng thi công

Những ngày qua, cầu tạm 72 kết nối xã Hưng Đạo và An Khánh (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Đáy dâng cao.

Ghi nhận chiều 22/9, dù nước đã rút so với trước đó nhưng Cầu tạm 72 vẫn ngập sâu, mực nước tới gần lan can cầu.

Theo người dân địa phương, đây là lần thứ 2 trong năm 2026 cầu tạm 72 bị ngập. Đợt đầu xảy ra vào hồi tháng 8, tuy nhiên mực nước không dâng cao như đợt này.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, từ ngày 16/9, chính quyền xã Hưng Đạo đã tạm cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Ở hai đầu cầu phía xã Hưng Đạo và An Khánh, rào chắn được dựng lên, lực lượng chức năng túc trực 24/24.

Theo người dân sinh sống khu vực này, mỗi năm cầu tạm 72 đều bị ngập 2 -3 lần sau những trận mưa lớn. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới đời sống, cũng như công việc kinh doanh, buôn bán của người dân.

Ngay bên cạnh cầu tạm 72 là dự án cầu 72 mới được triển khai từ năm 2025. Cầu dài 219,97m, đường đầu cầu với dài 666,13m. Công trình có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 84,7 tỉ đồng; chi phí xây dựng 146,3 tỉ đồng và các chi phí khác. Kế hoạch hoàn thành quý II/2027.

Song, hiện trên công trường không ghi nhận công nhân thi công. Theo bà H. (người dân sinh sống gần Cầu 72), năm 2025, Cầu 72 cũ được phá dỡ để xây cầu mới. Sau đó nhiều máy móc được nhà thầu đưa tới triển khai thi công. Dù vậy, cách đây khoảng 2 tháng, máy móc, công nhân đã rút hết khỏi công trường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hiện nhà thầu thi công không còn mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án. Phía xã An Khánh, khối lượng còn lại chưa có mặt bằng thi công: Thân trụ T6, kết cấu phần dưới, kết cấu phần trên trụ T7, T8, mố M1, đường đầu cầu, đường gom...Phía xã Hưng Đạo, khối lượng còn lại chưa có mặt bằng thi công: bệ, thân mố M0, ép cọc 30x30 tường chắn mố M0, đường đầu cầu, đường gom...

Ban QLDA đề nghị xã An Khánh và Hưng Đạo phối hợp với Phòng Giải phóng mặt bằng - Ban QLDA đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng còn lại nằm trong phạm vi dự án, xong trong quý IV/2026. Trong khi đó, đại diện UBND xã Hưng Đạo cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng dự án sớm được triển khai, bảo đảm tiến độ.