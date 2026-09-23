Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn

Chiều 22/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Quyết định giao cơ quan chức năng tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt tại khu vực, bố trí máy chuyên dụng túc trực, sẵn sàng đào, xúc và di chuyển đất đá có nguy cơ rơi từ taluy dương xuống mặt đường.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát, đánh giá phạm vi, mức độ và nguyên nhân sạt lở, đồng thời đề xuất ngay phương án xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn.

Điểm sạt trượt trên đào Prenn

Trước đó, sáng 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý sạt lở trên tuyến đèo Prenn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở này.