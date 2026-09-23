Bắc Ninh: Đổi mới công tác tuyên giáo, củng cố niềm tin trong bối cảnh mới

Trong những chuyển động nhanh về công nghiệp, đô thị, hạ tầng, tổ chức bộ máy và đời sống xã hội, nhận thức, tư tưởng và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân cũng có nhiều thay đổi. Công tác tuyên giáo cần chủ động hơn trong tham mưu, dự báo, định hướng và cung cấp thông tin, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nghị quyết số 78-NQ/TU ngày 3/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thực chất, khoa học, hiện đại, bám sát thực tiễn.

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả

Không gian thông tin đang thay đổi nhanh chóng. Mạng xã hội, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi cách thông tin được tạo ra, truyền đi và tiếp nhận. Cùng một sự việc có thể xuất hiện đồng thời nhiều nguồn tin, nhiều cách tiếp cận, kể cả thông tin sai lệch. Thông tin chính thống càng phải chính xác, kịp thời, thuyết phục và dễ tiếp cận. Trước những thay đổi lớn, công tác tư tưởng phải đi trước một bước. Điều này càng có ý nghĩa trước và sau thời điểm thành lập thành phố Bắc Ninh. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần được thông tin đầy đủ, nhận thức rõ ý nghĩa của dấu mốc này cùng những yêu cầu cao hơn về quản trị, phát triển đô thị và trách nhiệm của mỗi chủ thể.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên Trung ương tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi cần được nhận diện từ sớm. Tư tưởng, dư luận phải được nắm chắc ngay từ cơ sở; những băn khoăn chính đáng cần được thông tin, giải đáp kịp thời; những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan công quyền cần được tập trung giải quyết. Không để khoảng trống thông tin kéo dài, không để những vấn đề cụ thể trong đời sống tích tụ thành vấn đề về tư tưởng và niềm tin.

Thực tiễn đang thúc đẩy đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết và đánh giá hiệu quả tiếp thu. Với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đến ngày 23/3/2026, toàn tỉnh đã tổ chức học tập cho 153.690/156.000 đảng viên, đạt 98,5%. Sau Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, 72.169 đảng viên tham gia đánh giá nhận thức trực tuyến; 99% hoàn thành bài đánh giá, điểm trung bình đạt 17,27/20. Các hội nghị học tập, quán triệt được kết nối qua điểm cầu trực tuyến, truyền hình, phát thanh và nền tảng trực tuyến; tài liệu được số hóa bằng mã QR, các chuyên đề được ghi hình để tiếp tục phục vụ nghiên cứu tại cơ sở.

Từ mở rộng không gian thông tin đến nâng sức thuyết phục

Công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận, nhưng sức thuyết phục của công tác tuyên giáo vẫn nằm ở chất lượng nội dung và khả năng đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra. Thông tin chính thống phải nhanh, chính xác, dễ tiếp cận; những vấn đề mới, khó, tác động trực tiếp đến đời sống cần được thông tin kịp thời, rõ ràng. Yêu cầu ấy càng rõ khi Bắc Ninh đang chuyển động nhanh trong một không gian phát triển rộng lớn hơn. Công nghiệp, đô thị tiếp tục mở rộng; nhiều dự án hạ tầng chiến lược được triển khai; tổ chức bộ máy và phương thức quản trị có nhiều thay đổi. Quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích của người dân.

Thông tin chính thống phải đi sớm, đi đúng vào điều người dân quan tâm, kịp thời định hướng trước tin đồn, suy diễn và thông tin sai lệch. Nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội phải đi sâu vào những chuyển động từ cơ sở. Tâm tư, băn khoăn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống là nguồn thông tin quan trọng cho phân tích, dự báo và tham mưu.

Trong môi trường truyền thông đa nền tảng, thông tin chính thống cần hiện diện kịp thời trên không gian số. Báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số tạo không gian rộng để lan tỏa những giá trị tích cực, cách làm hiệu quả, đồng thời chủ động thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Củng cố niềm tin cho chặng đường phát triển mới

Phát triển càng nhanh, triển khai càng nhiều quyết sách lớn, yêu cầu về sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động càng cao. Những thay đổi về không gian đô thị, hạ tầng, đất đai, việc làm và đời sống dân cư ở Bắc Ninh đang tác động trực tiếp đến tâm tư, kỳ vọng và lợi ích của người dân. Những mục tiêu lớn chỉ có thể đi xa khi trở thành nhận thức chung và được xã hội đồng hành.

Nhân dân thôn Quyền, xã Hoàng Vân tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình trên đất để mở rộng đường giao thông.

Niềm tin và đồng thuận xã hội là một nguồn lực của phát triển. Một chủ trương đúng, một dự án lớn, một quyết sách có tầm nhìn sẽ phát huy hiệu quả khi được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu, chia sẻ và cùng thực hiện. Với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, đồng thuận phải được xây dựng trên cơ sở thông tin đầy đủ, lắng nghe thực tiễn và giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Củng cố niềm tin đòi hỏi công tác tuyên giáo chủ động hơn: Dự báo trước khi vấn đề tư tưởng phát sinh; thông tin kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; đưa thực tiễn từ cơ sở vào quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo. Tinh thần “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” được thể hiện bằng năng lực nhận diện vấn đề từ sớm, chất lượng tham mưu và sức thuyết phục của thông tin.

Niềm tin được bồi đắp khi chủ trương đi cùng hành động, khi những vấn đề Nhân dân quan tâm được thông tin kịp thời, lắng nghe và giải quyết, khi thành quả phát triển hiện hữu trong đời sống. Sức thuyết phục của công tác tuyên giáo trước hết nằm ở sự thống nhất giữa điều được nói, điều được làm và điều Nhân dân cảm nhận.

Bắc Ninh đang đứng trước một dấu mốc phát triển quan trọng. Cùng với hạ tầng, công nghệ, con người và những động lực tăng trưởng mới, tỉnh cần một nguồn lực đặc biệt: Sự thống nhất về ý chí, đồng thuận trong hành động và niềm tin của Nhân dân. Bồi đắp nguồn lực ấy là tạo nền tảng tinh thần vững chắc để thành phố Bắc Ninh phát triển văn minh, hiện đại, xứng tầm với vị thế mới.