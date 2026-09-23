5 tỷ đồng thực hiện dự án giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Dự án nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố được tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các điều kiện thiết yếu để học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng.

UBND thành phố giao Sở Y tế tiếp nhận, quản lý và thực hiện đúng nội dung viện trợ được phê duyệt, giám sát quá trình tiếp nhận, chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng viện trợ, kết quả sử dụng viện trợ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và cam kết với bên tài trợ.