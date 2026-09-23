Phong trào khởi nguồn từ trái tim

Trong công cuộc “sắp xếp giang sơn”, Lào Cai cũng hòa chung nhịp bước cùng các địa phương trong cả nước với những phong trào thi đua yêu nước thiết thực từ cơ sở để quê hương, đất nước vươn mình. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng ở mỗi cấp, mỗi ngành, từ vùng thấp đến vùng cao, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Còn nhớ 20 năm trước, từ chủ trương lớn của Đảng, chúng ta đã có kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (năm 2006) về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tiếp nối là các Chỉ thị 03-CT/TW (năm 2011) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TW (2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị vừa được quán triệt triển khai tới hàng triệu đảng viên và Nhân dân vào những ngày đầu tháng Chín - thời điểm mà cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 như thổi lên bầu máu nóng của triệu triệu trái tim Việt Nam.

Tháng Chín cũng là dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Người đã ân cần căn dặn, chỉ rõ 4 nhiệm vụ, đó là: Đoàn kết chặt chẽ; tăng gia sản xuất; bảo đảm trật tự trị an; giữ gìn thuần phong mỹ tục. Dành tình yêu thương cho Nhân dân các dân tộc Lào Cai, Bác nhấn mạnh tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc: “Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt”. Hay Bác căn dặn: “Muốn ăn no mặc ấm phải làm thế nào? Phải tăng gia sản xuất!”.

Nhớ lời Bác dạy, mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực. Hôm nay, việc học tập và thực hành theo Bác đã trở thành việc thường xuyên, hàng ngày ở cơ quan, địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư. Tất cả để thực hiện mong muốn của Bác và là mục tiêu mà Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Trong các phong trào sinh động từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện nhiều tấm gương học và thực hành theo Bác; tích cực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nhiệt huyết với công việc trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ... Cán bộ địa phương cơ sở luôn gần dân, lắng nghe Nhân dân, tìm cách thức giúp đỡ người dân vươn lên. Sự tận tình, chia sẻ của cán bộ, đảng viên đã lay động tinh thần vượt khó của mỗi người, mỗi nhà, để rồi ai nấy đều ra sức tăng gia sản xuất, kinh doanh hiệu quả, xây dựng cuộc sống ấm no, làm cho quê hương thêm giàu đẹp, nâng Chỉ số hạnh phúc của tỉnh đạt 68,3%.

Thật xúc động khi ở phường Yên Bái có “Nhà sáng chế của nông dân” năm nay ngoài 90 tuổi đã gắn cả cuộc đời nghiên cứu, chế tạo nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp nông dân giảm sức lao động, tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Rồi cộng đồng dân cư Át Thượng, xã Lục Yên đã vượt lên sự tàn phá của thiên tai để khôi phục kinh tế, chỉnh trang đường làng, giữ gìn môi trường, hướng tới xây dựng miền quê hạnh phúc, bình yên và đáng sống. Ở xã Bản Lầu có Bí thư Chi bộ thôn và một số người dân đã tìm hiểu, học hỏi và đi đầu trong việc chuyển đổi một số diện tích đất đồi sang trồng dứa, chè, quế mang lại hiệu quả kinh tế cao, rồi nhân rộng mô hình. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo. Hay câu chuyện các đảng viên ở xã Nghĩa Đô đã cùng hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế điển hình, giúp từng hộ dân, nhất là các hộ còn khó khăn chọn trồng cây phù hợp và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao. Ở Phong Dụ Hạ có Chủ tịch Hội Nông dân xã giữ niềm đam mê với môn bắn nỏ truyền thống mà tích cực luyện tập thi đấu giành nhiều huy chương, đồng thời tập hợp những người cùng sở thích tập rèn và giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình…

“Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới” - đó là cụm từ cao vợi, nhưng mỗi người dân Lào Cai đã và sẽ tiếp tục học tập, thực hành theo bằng những việc bình dị và những phong trào khởi nguồn từ trái tim để Lào Cai trở thành tỉnh phát triển theo ý nguyện của Người.