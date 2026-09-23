Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Việt Nam và Liên hợp quốc chính thức xác lập khuôn khổ hợp tác 2027-2031 với việc bàn giao Văn kiện Chương trình Quốc gia (CPD) của UNDP, UNFPA và UNICEF, đồng thời Việt Nam gia hạn việc cung cấp miễn phí trụ sở Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc tại Hà Nội, nâng tổng thời gian lên 20 năm.

Các văn kiện được bàn giao tại New York trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNDP

Các văn kiện được bàn giao tại New York trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tại sự kiện “Cùng vươn lên: Quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc vì phát triển bền vững” do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ảnh: UNDP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bàn giao các CPD mới cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo, Giám đốc Điều hành UNFPA Diene Keita và Giám đốc Điều hành UNICEF Catherine Russell. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao cho Tổng Giám đốc UNDP Thỏa thuận sửa đổi Biên bản Thỏa thuận năm 2012 về cải tạo và sử dụng Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc tại Hà Nội.

Ba văn kiện xác định định hướng phối hợp giữa các tổ chức Liên Hợp Quốc với Chính phủ và đối tác Việt Nam trong 5 năm tới, gắn hỗ trợ quốc tế với những ưu tiên phát triển của Việt Nam và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bàn giao Văn kiện Chương trình Quốc gia mới cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo. Ảnh: UNDP

Các chương trình được triển khai trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Cùng với đó là những yêu cầu mới từ biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ, thay đổi nhân khẩu học và tình trạng bất bình đẳng.

Điểm đáng chú ý trong giai đoạn hợp tác mới là sự thay đổi trong quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc. Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhận định, từ vị thế một quốc gia tiếp nhận hỗ trợ quốc tế, Việt Nam ngày càng đóng góp kinh nghiệm, giải pháp và sáng kiến cho chương trình nghị sự toàn cầu.

Theo bà, các CPD mới phản ánh xu hướng chuyển sang quan hệ đối tác chiến lược và hai chiều hơn, trong đó Việt Nam vừa tiếp nhận hỗ trợ phù hợp với nhu cầu phát triển, vừa chia sẻ những giải pháp và kinh nghiệm với cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Thỏa thuận sửa đổi Biên bản Thỏa thuận năm 2012 về Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc tại Hà Nội cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo. Ảnh: UNDP

Bám sát những ưu tiên phát triển mới

Trong chương trình 2027-2031, UNDP tập trung vào bốn nhóm ưu tiên gồm ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi số; phát triển con người bao trùm; quản trị và pháp quyền. Trọng tâm là kết nối tư vấn chính sách, chuyên môn kỹ thuật và nhân rộng những cách làm hiệu quả vào quá trình hoàn thiện chính sách, hệ thống quốc gia, hướng tới những nhóm có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Với UNFPA, những thay đổi nhanh về nhân khẩu học, đặc biệt là quá trình già hóa dân số, là một trọng tâm của chương trình mới. Tổ chức này sẽ hỗ trợ Việt Nam sử dụng dữ liệu và bằng chứng dân số trong hoạch định chính sách, thúc đẩy sức khỏe tình dục và sinh sản, quyền lựa chọn về sinh sản, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong khi đó, UNICEF đặt trẻ em và thanh thiếu niên ở vị trí trung tâm, tập trung vào phát triển con người bao trùm, quản trị và bảo vệ trẻ em, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường. Chương trình hướng tới mở rộng tiếp cận công bằng với y tế, dinh dưỡng, giáo dục và bảo trợ xã hội, nhất là đối với trẻ em dễ bị tổn thương.

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977 và sẽ kỷ niệm 50 năm thành viên vào năm 2027. Trong gần nửa thế kỷ qua, hợp tác với hệ thống Liên Hợp Quốc đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bình đẳng giới, môi trường và quản trị.

Cùng với sự thay đổi về vị thế và yêu cầu phát triển của Việt Nam, phương thức hợp tác cũng đang chuyển theo hướng thực chất hơn, kết hợp tư vấn chính sách, chuyên môn kỹ thuật, dữ liệu và bằng chứng, đổi mới sáng tạo, nguồn lực tài chính và hỗ trợ triển khai các giải pháp do Việt Nam làm chủ.