Phòng đột quỵ từ xa

Bác sĩ Khoa Tâm thần - Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cho bệnh nhân đột quỵ

Ngày 20/10, ông Nông Văn Mạ, 66 tuổi, trú tại xã Tân Đoàn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh trong tình trạng méo miệng, liệt nửa người. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị chảy máu não cấp và tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 7 ngày, sức khỏe của ông đã tiến triển tốt. Anh Nông Văn Thành, con trai ông Mạ kể: Bố tôi có tiền sử tăng huyết áp. Hôm đó, khi đang ở nhà, ông bất ngờ hôn mê, không nói được nên gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Rất may, đến nay sức khỏe của bố tôi đã ổn định. Sau khi ông ra viện, gia đình sẽ quan tâm hơn, nhắc ông dùng thuốc, tái khám đầy đủ và kiên trì tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ông Mạ là một trong nhiều trường hợp mắc đột quỵ phải nhập viện. Chỉ tính riêng tại BVĐK tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay đã tiếp nhận 659 trường hợp đột quỵ, tăng 40 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, bệnh không chỉ gặp ở người cao tuổi mà còn xuất hiện ở người trẻ. Đơn cử, ngày 25/10 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận, điều trị 1 bệnh nhân nữ mới 22 tuổi bị xuất huyết não.

Trước thực tế trên, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng cả điều trị và phòng ngừa. Ở các bệnh viện tuyến tỉnh, việc đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu đã giúp người bệnh có thêm cơ hội được cứu chữa ngay tại địa phương. Trong đó, BVĐK tỉnh đã triển khai điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Từ tháng 10/2024 đến nay, BVĐK tỉnh cũng đã triển khai kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trên hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên biệt để lấy cục máu đông, tái thông mạch máu bị tắc cho những trường hợp nhồi máu não có chỉ định. Việc thực hiện kỹ thuật tiên tiến ngay tại tỉnh giúp người bệnh được tiếp cận điều trị chuyên sâu, giảm thời gian di chuyển và chi phí chuyển tuyến.

Bác sĩ Bùi Thị Thu Hà, Khoa Tâm thần - Thần kinh, BVĐK tỉnh cho biết: Đột quỵ thường khởi phát đột ngột với các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân một bên, có thể kèm mất thăng bằng, nhìn mờ hoặc đau đầu dữ dội bất thường. Để các phương pháp điều trị phát huy hiệu quả, chúng tôi chú trọng phối hợp giữa các bộ phận từ tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán hình ảnh đến lựa chọn phương án xử trí. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá kết quả điều trị để hoàn thiện quy trình chuyên môn, lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh.

Tại các trung tâm y tế khu vực, người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ được ưu tiên thăm khám, đánh giá tình trạng và khai thác thời điểm khởi phát triệu chứng để xử trí ban đầu. Với trường hợp vượt khả năng chuyên môn, bác sĩ liên hệ bệnh viện tuyến tỉnh, trao đổi tình trạng người bệnh và phối hợp chuyển viện. Thông tin được cung cấp trước giúp bệnh viện tiếp nhận chuẩn bị ê-kíp, phương tiện cấp cứu, giảm thời gian chờ đợi khi người bệnh đến viện, tạo điều kiện điều trị sớm và hạn chế tổn thương não.

Cùng với cấp cứu, điều trị, các trạm y tế xã, phường quan tâm thực hiện tốt công tác phòng ngừa đột quỵ thông qua quản lý bệnh không lây nhiễm, nhất là tăng huyết áp, đái tháo đường. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 24.000 người mắc tăng huyết áp được quản lý tại các xã, phường. Các trạm lập hồ sơ theo dõi, khám định kỳ, đo huyết áp, cấp thuốc và tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho người bệnh. Qua đó, cán bộ y tế theo dõi diễn biến bệnh, phát hiện những trường hợp huyết áp chưa được kiểm soát để hướng dẫn điều trị phù hợp, góp phần hạn chế nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Đặng Văn Hà, Giám đốc Trạm Y tế xã Thái Bình cho biết: Hiện nay, trạm đang quản lý, điều trị cho 210 người mắc tăng huyết áp, 22 người mắc đái tháo đường. Qua các lần khám, cán bộ y tế theo dõi chỉ số huyết áp, đường huyết, đánh giá việc dùng thuốc và tư vấn chế độ ăn uống, vận động phù hợp. Những trường hợp chỉ số chưa được kiểm soát hoặc có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp để khám, điều trị. Trạm cũng hướng dẫn người bệnh và người nhà nhận biết dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ để đưa đi cấp cứu kịp thời.

Từ điều trị chuyên sâu tại tuyến tỉnh, tiếp nhận, chuyển viện ở tuyến khu vực đến quản lý bệnh nền tại xã, mỗi khâu đều góp phần bảo vệ người dân trước và trong khi mắc bệnh đột quỵ. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ sở y tế, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, theo dõi sức khỏe, tuân thủ điều trị và đi cấp cứu ngay khi có dấu hiệu bất thường. Những việc làm ấy giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giữ lại sự sống và thêm cơ hội hồi phục cho người bệnh.