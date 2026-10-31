Kiểm tra phòng cho cô gái xinh đẹp thuê, chủ trọ sợ hãi với cảnh tượng trước mắt

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một dãy trọ. Theo đoạn clip ghi lại, chủ trọ đi kiểm tra phòng trọ cho một cô gái trẻ xinh đẹp thuê đã phát hiện cảnh tượng không nói nên lời.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Beat Now/Minh Hang)

Theo lời chủ trọ, căn phòng trọ khá nhỏ nhưng đồ đạc lại chất đống, vứt lung tung, bừa bãi. Chưa kể cả đồ đạc đang dùng cùng rác thải được để lẫn lộn cùng nhau trong phòng trọ. Trên sàn nhà, rác thải, chất bẩn bám chặt cứng, hôi hám.

Trước cảnh tượng này, chủ nhà cũng đành bất lực, phải thuê 2 nhân công để dọn dẹp.

Số đồ đạc của cô gái thuê trọ được dọn ra bên ngoài. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước tình trạng căn phòng, bởi dù diện tích không lớn nhưng lượng đồ đạc và rác thải bị bỏ lại quá nhiều, khiến việc dọn dẹp trở nên vô cùng khó khăn.

Cảnh tượng bên trong phòng trọ của cô gái. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, không ít cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu khi một căn phòng được thuê để sinh hoạt lại có thể trở nên bừa bộn, mất vệ sinh đến mức này. Một số ý kiến cho rằng việc giữ gìn không gian sống sạch sẽ không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với tài sản của người khác.

Trong khi đó, câu chuyện cũng khiến nhiều người nhắc đến nỗi vất vả của những chủ nhà cho thuê trọ. Bên cạnh việc quản lý, sửa chữa và bảo trì phòng ốc, họ đôi khi còn phải đối mặt với những tình huống phát sinh ngoài dự kiến như trường hợp nói trên.