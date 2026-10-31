Chê chồng kiếm ít tiền hơn mình, tôi quyết ly hôn, 3 tháng sau hối hận thì đã quá muộn

Trong một gia đình, người kiếm được nhiều tiền hơn chưa chắc đã là người vất vả hơn, cũng như người ít nói, ít thể hiện tình cảm không có nghĩa là không biết yêu thương. Đôi khi, vì quá mải mê nhìn vào những gì mình đạt được, chúng ta lại quên mất những điều bình dị mà người bên cạnh âm thầm làm mỗi ngày. Đến khi mất đi, muốn tìm lại cũng chẳng còn dễ dàng.

Tôi từng là người phụ nữ như vậy. Sau 10 năm kết hôn, tôi quyết định ly hôn người chồng đã cùng mình gây dựng gia đình chỉ vì cho rằng anh không đủ giỏi giang, không xứng đáng với tôi. Mãi đến 3 tháng sau, khi một mình xoay xở giữa công việc và con gái, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì.

Chồng cũ của tôi vốn hiền lành, chăm chỉ và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Chúng tôi đều làm công ăn lương, đã mua được nhà, có xe và có hai cô con gái, một bé học lớp 3, bé còn lại học lớp 1. Cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng trước đây tôi chưa từng phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm nước, nhà cửa hay chăm sóc con cái.

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Thu nhập của tôi cao gấp ba lần chồng. Thời gian đầu, tôi không xem đó là vấn đề. Công việc của anh không đòi hỏi quá nhiều thời gian nên anh thường chủ động làm việc nhà, nấu ăn, đưa đón con và lo những việc lặt vặt trong gia đình. Nhờ có anh chu toàn mọi thứ, tôi mới có thể tập trung phát triển sự nghiệp, gặp gỡ khách hàng và cải thiện thu nhập. Thế nhưng, khi công việc ngày càng thuận lợi, suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi.

Trong những buổi liên hoan cùng đồng nghiệp, tôi thường nghe mọi người kể về những người chồng thành đạt, kiếm được nhiều tiền, có thể mua sắm cho vợ những món đồ đắt đỏ hay đưa cả gia đình đi du lịch. Tôi bắt đầu nhìn lại chồng mình rồi so sánh. Anh không có mức lương cao như những người đàn ông ấy, cũng chẳng thường xuyên tặng tôi những món quà giá trị.

Từ chỗ chỉ nghĩ thoáng qua, tôi dần cảm thấy tự ti khi nhắc đến chồng trước người khác. Tôi cho rằng mình giỏi giang hơn, kiếm tiền tốt hơn thì hoàn toàn có quyền tìm một người đàn ông xứng tầm hơn. Rồi tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp trẻ tuổi. Anh ta giỏi giang, giàu có lại khéo ăn nói, biết cách chiều chuộng và thường khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm. Sự mới mẻ ấy làm cho tôi càng chán cuộc sống hôn nhân lâu năm. Tôi muốn ly hôn để có thể công khai đến với người mới.

Chồng đã nhiều lần nhẫn nhịn, khuyên tôi suy nghĩ lại. Bố mẹ hai bên cũng mong chúng tôi bình tĩnh vì còn hai đứa con. Nhưng khi ấy, tôi không muốn lắng nghe bất cứ ai. Tôi thậm chí còn nói những lời làm tổn thương anh, cho rằng một người đàn ông kiếm được quá ít tiền thì không có tư cách đứng cạnh mình.

Cuối cùng, anh chấp nhận buông tay. Sau ly hôn, mỗi người nuôi một con. Tôi đón cô con gái út về sống cùng, còn anh chăm sóc con gái lớn. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, vừa tự do theo đuổi công việc, vừa được ở bên người đàn ông mình lựa chọn. Nhưng thực tế nhanh chóng khiến tôi tỉnh ngộ.

Trước đây, tôi có thể ở lại công ty đến muộn, gặp gỡ bạn bè sau giờ làm hoặc dành thêm thời gian cho những dự án quan trọng vì biết các con đã có bố chăm sóc. Bây giờ, tan làm là tôi phải vội vàng đón con, chuẩn bị bữa tối, tắm rửa, dọn dẹp rồi ngồi kèm con học bài. Những ngày con ốm, tôi gần như không thể tập trung làm việc.

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Người đồng nghiệp từng khiến tôi say mê cũng không thực sự chia sẻ những trách nhiệm ấy. Anh ta chỉ nhiệt tình khi tôi có thể gửi con cho ông bà, để cả hai dành thời gian riêng cho nhau. Khi cuộc sống của tôi trở nên bận rộn, mối quan hệ ấy cũng dần nhạt nhòa rồi kết thúc. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ những áp lực mà trước đây chồng đã âm thầm gánh vác. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng xoay xở, cho đến một ngày mọi thứ vượt quá sức chịu đựng.

Hôm ấy, tôi vừa chốt được một hợp đồng lớn thì nhận tin con gái út bị ốm phải vào viện. Tôi lập tức bỏ dở công việc để đến chăm con. Vì không thể theo sát dự án, phần việc ấy cuối cùng được giao cho người khác. Bao nhiêu công sức trước đó khiến tôi vô cùng tiếc nuối, nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ mặc con trong lúc ốm đau.

Ngồi bên giường bệnh, nhìn con mệt mỏi, còn bản thân thì kiệt sức sau nhiều ngày thiếu ngủ, tôi mới thấm thía sự khó khăn của việc vừa làm việc vừa một mình chăm con. Đúng lúc ấy, chồng cũ đưa con gái lớn đến thăm em. Anh không trách móc tôi, cũng chẳng nhắc lại những lời cay nghiệt tôi từng nói. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của tôi, sau đó chủ động nhận phần chăm sóc con trong bệnh viện để tôi về nhà nghỉ ngơi.

Chỉ một câu hỏi bình thường ấy cũng khiến tôi bật khóc. Tôi chợt nhớ lại những năm tháng trước đây, khi anh luôn âm thầm chăm lo cho gia đình để tôi yên tâm làm việc. Tôi từng nghĩ đó là điều đương nhiên, đến mức không nhận ra mình đã được yêu thương nhiều đến nhường nào.

Sau một giấc ngủ dài, tôi quay lại bệnh viện và xin lỗi anh. Tôi còn ngỏ ý muốn hai vợ chồng đoàn tụ vì nhận ra mình vẫn cần anh, vẫn mong các con có đủ bố mẹ bên cạnh. Nhưng anh không trả lời. Sự im lặng ấy khiến tôi hiểu rằng, lời xin lỗi không thể lập tức xóa đi những tổn thương tôi đã gây ra.

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Đến lúc này, tôi mới nhận ra một gia đình không thể chỉ được xây dựng bằng mức lương của mỗi người. Chồng tôi kiếm ít tiền hơn, nhưng anh đã dành thời gian chăm sóc con, vun vén nhà cửa và tạo điều kiện để tôi phát triển sự nghiệp. Những đóng góp ấy không hiện lên trong bảng lương, nhưng lại có giá trị thực sự đối với cuộc sống của cả gia đình.

Tôi không biết liệu mình còn cơ hội sửa chữa sai lầm hay không. Điều khiến tôi day dứt nhất là hai đứa trẻ đã phải trải qua cảnh bố mẹ chia tay, chỉ vì sự ích kỷ và những so sánh thiếu công bằng của người lớn.

Giá như ngày ấy tôi biết trân trọng những điều bình dị, biết nhìn nhận sự đóng góp của chồng thay vì chỉ chăm chăm vào thu nhập, có lẽ gia đình tôi đã không đi đến bước đường này. Ba tháng sau ly hôn, tôi mới hiểu điều mình từng xem nhẹ quý giá đến nhường nào. Nhưng có những quyết định, một khi đã đưa ra, sẽ để lại những vết thương không dễ gì chữa lành.

Tâm sự từ độc giả hongnhung…@gmail.com