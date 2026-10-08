Phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh (HS) và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trang bị kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho HS, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Qua đánh giá của Sở GD-ĐT, HS các cấp trên địa bàn tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành mạnh, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp có thể dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn trong lứa tuổi HS. Một số vấn đề nổi cộm như: Vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ; tình trạng bạo lực học đường; nguy cơ từ thuốc lá điện tử; những hành vi thiếu chuẩn mực trên không gian mạng... Chính vì vậy, ngành GD-ĐT tỉnh xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL cho HS là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với GDPL, các trường chú trọng tư vấn tâm lý, công tác xã hội để trang bị cho HS kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và giải quyết những khó khăn về tâm lý, giới tính, các mối quan hệ xã hội. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của HS từng bước được nâng lên.

Công an phường Bảo An tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn cho học sinh. (Nguồn: Công an phường Bảo An)

Trường THCS Nha Trang với gần 8.800 HS theo học tại 7 phân hiệu. Vấn đề ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong HS luôn là một trong những nhiệm vụ được nhà trường quan tâm. Cô Phan Thị Thảo Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang cho biết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường hỗ trợ tâm lý cho HS, lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho HS thông qua lễ chào cờ, tuần sinh hoạt công dân và các hoạt động giáo dục. Cùng với đó, Trường THCS Nha Trang phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống các tệ nạn xã hội. Các hình thức tuyên truyền gần gũi đã góp phần giúp HS hiểu và nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an xã Công Hải tuyên truyền cho học sinh về các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. (Nguồn: Công an xã Công Hải)

Tại xã Công Hải hiện có hơn 2.100 HS lứa tuổi tiểu học và THCS, với phần lớn là người đồng bào Raglai. Vì vậy, công tác PBGDPL được triển khai bằng những hình thức sinh động, ngôn ngữ dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống. Anh Patâuxá Quốc - Bí thư Đoàn xã Công Hải cho biết, thời gian qua, tổ chức đoàn đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an và các trường tổ chức tuyên truyền pháp luật, lồng ghép nội dung vào các hoạt động ngoại khóa dành cho HS.

Trong tháng 9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức 20 buổi tuyên truyền, PBGDPL về trật tự ATGT cho hơn 20.000 giáo viên và HS. Các HS còn tham gia quét mã QR để trả lời các câu hỏi kiểm tra nhận thức về pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông. Mỗi giáo viên, HS ngoài nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần vận động người thân và cộng đồng cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Lấy học sinh làm trung tâm

Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2026 - 2027, ngành GD-ĐT tỉnh xác định công tác GDPL phải đi vào thực chất, không đặt nặng số lượng các buổi tuyên truyền mà chú trọng hiệu quả sau mỗi hoạt động, giúp HS hiểu hơn, thay đổi cách ứng xử và biết tự bảo vệ mình. Thời gian tới, ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL theo hướng thiết thực, ngắn gọn, trực quan, phù hợp với từng lứa tuổi; tăng cường các tình huống thực tế, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa. Nội dung tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến HS như: ATGT, bạo lực học đường, phòng, chống ma túy, xâm hại trẻ em, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên Internet.

Lực lượng Công an phường Ba Ngòi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh. (Nguồn: Công an phường Ba Ngòi)

Sở GD-ĐT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn trong bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, quản lý HS ngoài giờ lên lớp và phòng ngừa tội phạm vị thành niên. Những tập thể, cá nhân có mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong PBGDPL sẽ được biểu dương, khen thưởng; đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình như: “Cổng trường ATGT”, “Tổ an ninh học đường”... Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ giúp HS không chỉ nắm được quy định pháp luật mà còn hình thành thói quen sống, học tập và ứng xử theo pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.