Góp sức dựng xây Thủ đô bằng trách nhiệm và tri thức

Những câu chuyện được chia sẻ tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 diễn ra chiều 9-10 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lan tỏa tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, khơi dậy ý thức đóng góp xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Gương mẫu để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Gia đình ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, Hà Nội là một trong những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nên ông hiểu rõ những trăn trở khi phải rời nơi gắn bó lâu năm để phục vụ một công trình giao thông trọng điểm của thành phố.

Tại cuộc giao lưu, ông Hoàng Văn Hiến chia sẻ câu chuyện của gia đình với sự chân thành, mộc mạc, qua đó cho thấy tinh thần gương mẫu và sự kiên trì trong công tác vận động nhân dân của người cán bộ cơ sở.

Năm nay ông Hiến 80 tuổi, có 59 năm tuổi Đảng và có 20 năm làm Tổ trưởng Tổ dân phố. Ông cùng gia đình bốn thế hệ sinh sống trên mảnh đất rộng 110m² tại khu vực ngã tư Láng Hạ - Giảng Võ và Đê La Thành. Với gia đình ông, đó không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, gắn bó với cuộc sống của các thành viên qua nhiều năm.

Ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, Hà Nội tham gia giao lưu. Ảnh: Thành Thái

Khi nhận quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, ông đã bàn bạc với gia đình, đặt lợi ích chung của Thủ đô lên trên lợi ích riêng và sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ đợt đầu tiên.

Ông Hiến cho biết, quyết định ấy xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời, trên cương vị Tổ trưởng Tổ dân phố, ông xác định mình phải gương mẫu đi trước, bởi chỉ khi bản thân và gia đình thực hiện nghiêm túc thì lời vận động người dân mới có sức thuyết phục.

“Đi trước, bàn giao trước” cũng là cách ông tạo niềm tin để tiếp tục vận động các hộ dân cùng đồng thuận. Theo ông, muốn làm tốt công tác dân vận, điều quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Với 325 hộ dân trong tổ dân phố, ông luôn cố gắng dành thời gian gắn bó với từng gia đình, chia sẻ những việc lớn, việc nhỏ trong cuộc sống. Ông tâm niệm phải trở thành người hàng xóm thân thiện, người mà bà con có thể tin tưởng, trao đổi và cùng tìm cách tháo gỡ những vướng mắc.

Những ngày vận động giải phóng mặt bằng, ông kiên trì đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, bất kể mưa nắng hay ngày đêm. Sự gần gũi, chân thành cùng tinh thần gương mẫu của người cán bộ cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Sau chiến dịch 15 ngày của phường Giảng Võ, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đã hoàn thành, có mặt bằng sạch bàn giao cho Ban Quản lý dự án.

Tuyến đường Vành đai 1 ngày càng khang trang, rộng rãi, ông Hiến cảm thấy tự hào khi sự hy sinh lợi ích riêng của gia đình đã góp phần vào công trình chung của thành phố. Với ông, đó là minh chứng cho thấy khi người dân tin tưởng, đồng lòng, những việc khó cũng có thể từng bước được giải quyết.

Thông qua cuộc giao lưu, ông mong muốn người dân Thủ đô tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng các chủ trương phát triển của thành phố; đồng thời bày tỏ kỳ vọng ngày càng có nhiều cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, lan tỏa tinh thần cống hiến trong cộng đồng.

Câu chuyện của ông Hiến cũng gợi nhắc bài học về công tác dân vận: Muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết người cán bộ phải gương mẫu trong hành động, kiên trì lắng nghe và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Đưa tri thức vào giải quyết những bài toán của Thủ đô

Nếu câu chuyện của ông Hoàng Văn Hiến cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận trong nhân dân, thì những chia sẻ của Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI (Đoàn Hà Nội), lại làm nổi bật trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ tại cuộc giao lưu. Ảnh: Thành Thái

Với gần 30 năm giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cùng tập thể nhà trường luôn hướng tới việc gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp với những yêu cầu thực tiễn của Thủ đô.

Chia sẻ tại hội nghị, ông cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, nhà trường đã đồng hành với thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, trường tổ chức các lớp đào tạo theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến dành cho đội ngũ bí thư, chủ tịch các xã, phường trên địa bàn Hà Nội; đồng thời tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, phát triển các nền tảng số, hướng tới giải quyết những bài toán của thành phố trong phát triển kinh tế số.

Cùng với đó, Đại học Bách khoa Hà Nội chú trọng nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ bán dẫn; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, ngày hội sáng tạo nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ trong thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, nhà trường cũng tham gia đề xuất, nghiên cứu giải quyết các bài toán lớn của Hà Nội.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, 11 đề xuất của các nhà khoa học trong nhóm 30 bài toán của thành phố đang được các sở, ban, ngành phối hợp với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu. Nhà trường đồng thời đề xuất mô hình kết hợp đào tạo, nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ để huy động nguồn lực tri thức phục vụ thực tiễn.

Một ví dụ được ông nhắc đến là việc nghiên cứu, xây dựng thang cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy nhằm phục vụ công tác bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đây cũng là minh chứng cho hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế, tăng cường hợp tác giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, để những kết quả nghiên cứu tiếp tục phát huy hiệu quả, cần có sự đồng hành, kết nối giữa đội ngũ trí thức với thành phố, tạo điều kiện để tri thức được chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực phục vụ đời sống.

Không chỉ tâm huyết với hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ông còn dành nhiều trăn trở cho sự nghiệp giáo dục. Chia sẻ về động lực gắn bó với nghề, ông cho rằng: “Giáo dục không chỉ là trao truyền kiến thức, giáo dục mà là phát hiện ra tiềm năng, phát hiện ra niềm đam mê và biến cái niềm đam mê đấy trở thành hiện thực”.

Theo ông, người thầy cần tạo động lực để sinh viên phát huy khả năng, chủ động giải quyết những bài toán khó, từ đó hình thành bản lĩnh trước thách thức và biết vận dụng kiến thức để tạo ra giá trị cho xã hội. Muốn hội nhập quốc tế, sinh viên không chỉ cần kiến thức, kỹ năng mà còn phải dám ước mơ, dám vươn lên, tự tin khẳng định năng lực của mình.

Với người thầy, niềm vui lớn nhất là được cùng đồng nghiệp và sinh viên giải quyết những vấn đề khó, chứng kiến các thế hệ học trò trưởng thành và tiến xa hơn mình. Đó cũng chính là thành công của giáo dục và là động lực để ông tiếp tục cống hiến.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Những câu chuyện được chia sẻ tại hội nghị không chỉ tôn vinh những việc làm tốt đẹp mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy ý thức cống hiến trong mỗi người dân, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.