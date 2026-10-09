Phú Thọ: Nâng cao ý thức giao thông cho học sinh từ trường học

Từ "Cổng trường an toàn giao thông" đến ý thức tự giác

Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh được triển khai theo hướng tăng cường phối hợp giữa nhà trường, lực lượng công an và gia đình. Trong đó, các mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Đội học sinh xung kích" được chú trọng củng cố, duy trì.

Trường THCS Hoàng An (trường chính) tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong học sinh năm học 2026 - 2027.

Sau khi ký kết quy chế phối hợp, các nhà trường phối hợp với công an xã thường xuyên rà soát tình hình giao thông tại khu vực cổng trường, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định, không tụ tập, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Tại xã Hoàng An, các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động rà soát những tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên đi lại có nguy cơ mất an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và lực lượng chức năng đề xuất giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, các trường tiếp tục củng cố mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Đội học sinh xung kích", phát huy vai trò của giáo viên, đoàn, đội và học sinh trong việc nhắc nhở, hướng dẫn bạn bè thực hiện đúng quy định khi đến trường và tan học.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh An thường xuyên kiểm tra khu vực để xe của học sinh.

Tại Trường THCS Vĩnh An (xã Vĩnh An), công tác bảo đảm an toàn giao thông được triển khai ngay từ đầu năm học. Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh An cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và triển khai đồng bộ tại các điểm trường.

Trong tháng 9/2026, nhà trường tổ chức cho học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với Công an xã Vĩnh An tổ chức ngoại khóa, tuyên truyền kiến thức pháp luật về giao thông, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ khi đến trường và trở về nhà.

Theo cô Nguyễn Thị Hạnh, kiến thức về trật tự, an toàn giao thông còn được lồng ghép trong các tiết học Giáo dục công dân và hoạt động chào cờ đầu tuần. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh không sử dụng xe máy điện khi chưa đủ điều kiện; giáo viên và đội cờ đỏ thường xuyên kiểm tra khu vực để xe.

"Đến nay, tại điểm trường chính chưa ghi nhận học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông. Ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh từng bước được nâng lên", cô Nguyễn Thị Hạnh cho biết.

Những câu hỏi tình huống về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đưa ra để học sinh trực tiếp trả lời, tạo không khí tương tác và giúp kiến thức pháp luật dễ tiếp cận hơn.

Đưa kỹ năng giao thông vào hoạt động ngoại khóa

Tại Trường THCS Hoàng An (xã Hoàng An), mô hình phối hợp bảo đảm an toàn giao thông được triển khai gắn với tuyên truyền trực tiếp từ lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo thầy giáo Nguyễn Việt Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng An, ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Hoàng An tổ chức ký kết, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Tại buổi ngoại khóa, học sinh được nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định như đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; không tụ tập, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, các em được hướng dẫn nhận biết biển báo, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định và phân biệt xe đạp điện, xe máy điện. Những câu hỏi tình huống về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được đưa ra để học sinh trực tiếp trả lời, tạo không khí tương tác và giúp kiến thức pháp luật dễ tiếp cận hơn.

Tại Trường Tiểu học Hội Thịnh A (xã Hội Thịnh) giáo dục văn hóa giao thông được tổ chức theo hình thức trực quan, sinh động.

Tại Trường Tiểu học Hội Thịnh A (xã Hội Thịnh) giáo dục văn hóa giao thông cũng được tổ chức theo hình thức trực quan, sinh động. Ngày 28/9, nhà trường phối hợp với Trung tâm Kỹ năng sống ACB tổ chức hoạt động ngoại khóa "Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông".

Tại buổi ngoại khóa, học sinh được thực hành các kỹ năng nhận biết biển báo, sang đường an toàn, đi xe đạp đúng quy định, đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe máy, ô tô đúng cách.

Điểm đáng chú ý là nội dung giáo dục được mở rộng từ "đi đúng luật" sang xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Học sinh được hướng dẫn biết xếp hàng, không chen lấn, nhường nhịn, tôn trọng người khác, không đùa nghịch dưới lòng đường và chủ động hỗ trợ người gặp khó khăn.

Việc duy trì các mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Đội học sinh xung kích" cùng với tuyên truyền, ký cam kết và giáo dục kỹ năng được kỳ vọng tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

Qua đó, học sinh không chỉ tự giác chấp hành quy định mà còn trở thành những "tuyên truyền viên nhỏ tuổi", góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.