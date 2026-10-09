[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành

Vừa qua, hàng trăm học sinh Trường THPT Phước Kiển (xã Nhà Bè, TPHCM) đã hào hứng tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số”. Không khí sôi nổi được nối dài qua những câu hỏi thiết thực về xu hướng nghề nghiệp, yêu cầu tuyển sinh và nỗi lo AI có thể thay thế con người trong một số công việc.