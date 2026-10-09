[Video] Trường Điểu Ong: Học chữ, học trưởng thành
465 học sinh thuộc 18 dân tộc thiểu số cùng học tập, sinh sống dưới mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai. Từ những ngày bỡ ngỡ khi sống xa nhà, các em dần tự lập, nuôi ước mơ nghề nghiệp để đỡ đần cha mẹ và có cuộc sống tốt hơn. Mong muốn ấy càng hiện thực hơn khi các em được Nhà nước hỗ trợ về học phí, quần áo, ăn ở, dụng cụ học tập, chi phí đi lại, khám sức khỏe định kỳ, thẻ bảo hiểm y tế… cùng sự tận tâm của thầy cô nhà trường.
Thực hiện: Bích Nhàn – Nguyễn Tài
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-truong-dieu-ong-hoc-chu-hoc-truong-thanh-e4200c8/