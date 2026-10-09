Tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh bằng những câu chuyện gần gũi

Không khí tại các buổi tuyên truyền thường bắt đầu từ những câu hỏi gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Thay vì chỉ đứng phổ biến các điều khoản pháp luật, cán bộ CSGT chủ động giao lưu, đặt câu hỏi và đưa ra những tình huống cụ thể để học sinh suy nghĩ, lựa chọn cách xử lý. Những câu trả lời chưa chính xác cũng trở thành cơ hội để cán bộ CSGT giải thích, phân tích và giúp học sinh hiểu rõ hơn quy định pháp luật.

Học sinh tích cực giơ tay trả lời câu hỏi của CSGT.

Cách truyền đạt trực tiếp, gần gũi, kết hợp giữa phổ biến kiến thức, hình ảnh minh họa và giao lưu hỏi - đáp đã tạo không khí cởi mở, giúp nội dung tuyên truyền sinh động.

Buổi tuyên truyền sinh động của CSGT đã thu hút được đông đảo học sinh giơ tay trả lời các câu hỏi.

Ngày 5/10, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an địa phương và các trường học tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.300 học sinh, giáo viên tại Trường THPT Bình Long và Trường THCS Bù Đốp (phân hiệu).

CSGT tuyên truyền bằng tình huống cụ thể để học sinh dễ hiểu.

Cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 tổ chức tuyên truyền cho hơn 2.050 giáo viên, học sinh tại 3 cơ sở giáo dục trên địa bàn. Từ những phương tiện quen thuộc như đi bộ, xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, cán bộ CSGT hướng dẫn các em những quy tắc cần thiết để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Nữ sinh Trường THPT Phước Long trả lời câu hỏi tại buổi tuyên truyền.

Ngày 5/10, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 1 và Công an phường Trấn Biên tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.000 học sinh cùng 30 giáo viên. Nội dung được xây dựng từ các tình huống thực tế, trong đó có những vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, giúp học sinh nhận diện nguyên nhân và rút ra bài học cho bản thân.

Trước đó, ngày 28/9, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an các phường Phước Long, Phước Bình và các trường học tổ chức tuyên truyền cho gần 3.000 học sinh, giáo viên. Tại các chương trình, lực lượng chức năng còn phát tờ rơi, treo pano, áp phích tuyên truyền và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Học sinh trả lời câu hỏi của CSGT tại buổi tuyên truyền.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng sử dụng hình ảnh, video về tai nạn giao thông, biển báo và các tình huống minh họa để học sinh nhận diện nguy cơ mất an toàn.

Nội dung tuyên truyền được lực lượng CSGT tập trung vào những quy định thiết thực đối với lứa tuổi học sinh

Học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi của CSGT về cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông trên đường.

Một vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh là việc sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi và điều kiện theo quy định của pháp luật. Học sinh được nhắc nhở không tự ý điều khiển xe máy, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng các điều kiện cần thiết; không phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng hoặc tụ tập dưới lòng đường gây mất an toàn.

Những em trả lời đúng câu hỏi sẽ được tặng mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, việc phân tích các vụ tai nạn và tình huống thực tế giúp học sinh hiểu rằng chỉ một hành động bất cẩn, một lần không quan sát kỹ hoặc một quyết định điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

CSGT tuyên truyền cụ thể trên phương tiện để học sinh dễ hiểu.

Những phần quà như mũ bảo hiểm, vở học sinh được trao cho các em trả lời đúng cũng góp phần tạo hứng thú, khuyến khích tinh thần tham gia và ghi nhớ kiến thức.

CSGT trao quà cho học sinh có câu trả lời đúng.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ nằm ở số lượng học sinh được tiếp cận mà còn ở khả năng chuyển hóa kiến thức thành hành vi cụ thể.

CSGT tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS và THPT Đăng Hà, xã Phước Sơn.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cổng trường, các tuyến đường xung quanh và các điểm giữ xe trong, ngoài trường học nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện.

CSGT kiểm tra bãi giữ xe trong trường học.

CSGT và Công an địa phương cũng kiểm tra bãi giữ xe trong trường cùng các điểm giữ xe của các hộ dân bên ngoài, đồng thời vận động các chủ cơ sở ký cam kết không nhận giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Các cơ sở cũng được nhắc nhở chấp hành quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

CSGT và Công an địa phương kiểm tra xe tại bãi xe bên ngoài trường học.

Từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý 68 trường hợp học sinh vi phạm, gồm 48 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 10 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, xe mô tô và 10 trường hợp phụ huynh giao xe cho người chưa đủ tuổi. Một số trường hợp vi phạm quy định về gương chiếu hậu và các lỗi khác cũng bị xử lý, được thông báo đến nhà trường để phối hợp giáo dục.

CSGT xử lý học sinh vi phạm về giao thông.