Giáo dục thể chất và đào tạo thể thao trong bối cảnh chuyển đổi số

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo diễn ra ngày 9/10, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Nhà trường (10/10/1961 – 10/10/2026). Đây là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên và cán bộ chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và đào tạo thể thao trong thời đại số.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Duy Quyết – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển của lĩnh vực thể dục thể thao trong bối cảnh chuyển đổi số.

PGS.TS Nguyễn Duy Quyết – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Quyết, hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, huấn luyện và nghiên cứu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo khoa học tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, gắn với thực tiễn giáo dục thể chất và đào tạo thể thao như: Thể dục thể thao trong kỷ nguyên số và công nghệ AI – cơ hội, thách thức, giải pháp; Thực trạng dạy học các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Olympic theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; “Thực trạng và giải pháp đào tạo sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chuyên gia tham luận tại hội thảo.

Hội thảo dành thời gian thảo luận, trao đổi chuyên môn. Các đại biểu tập trung phân tích những cơ hội, thách thức trong quá trình ứng dụng công nghệ số vào giáo dục thể chất và đào tạo thể thao; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.

Những ý kiến trao đổi tại Hội thảo góp phần làm rõ hơn vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sự phát triển của ngành thể dục thể thao, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà khoa học.