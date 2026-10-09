'Trường 10-10' - Mạch nối ký ức và hiện tại của thể thao Hà Nội

Cái tên đi cùng ký ức Hà Nội

Một buổi học tại cơ sở tập luyện C5A Giảng Võ hay còn được biết đến với tên gọi "Trường 10-10". Ảnh: Giảng Võ

Những ngày này, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, những hoạt động tập luyện thể thao tại cơ sở tập luyện C5A Giảng Võ thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Giảng Võ vẫn diễn ra đều đặn. Hình ảnh những cô cậu học sinh chạy ào xe đạp đến đây để vào lớp tập hay hình ảnh phụ huynh ào ào đưa con đến địa điểm tập từ bao lâu đã trở nên quen thuộc với người dân quanh đây.

Với nhiều người, nơi đây không đơn thuần là một địa điểm tập luyện thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Giảng Võ, mà vẫn là “Trường Thể thao Thiếu niên 10-10” hay còn gọi tắt và thân thuộc là “Trường 10-10” - cái tên đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Tên gọi chính thức có thể thay đổi theo thời gian, cơ cấu tổ chức cũng không còn như trước, nhưng cách người dân gọi địa chỉ này cho thấy sức sống bền bỉ của một thương hiệu thể thao vô giá của Hà Nội. Đó là thứ giá trị không thể tạo dựng chỉ bằng biển tên hay cơ sở vật chất, mà phải được vun đắp từ nhiều năm làm nghề, từ những lớp học nối tiếp nhau và từ những người đã trưởng thành trên sân tập. Từ địa điểm ở phố Quán Thánh những ngày đầu cho đến khi chuyển về C5A Giảng Võ, nơi đây vẫn luôn là “địa chỉ vàng” với những gia đình muốn tìm địa điểm tập luyện thể thao cho con.

Các võ sinh nhí tập luyện môn taekwondo. Ảnh: Giảng Võ

Trường Thể thao Thiếu niên 10-10 được thành lập ngày 10-10-1974, đúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ngay từ đầu, trường đã mang trên mình một dấu mốc gắn với lịch sử Hà Nội. Cái tên ngắn gọn, dễ nhớ, gắn với ngày lễ lớn của thành phố, dần trở thành một địa chỉ quen thuộc đối với các gia đình có nhu cầu cho con em học thể thao bài bản.

Mục tiêu của trường không chỉ là dạy trẻ biết chơi một môn thể thao. Nơi đây còn thực hiện nhiệm vụ phổ cập kỹ thuật, phương pháp tập luyện khoa học để nâng cao sức khỏe; xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào thể thao ở cơ sở; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những em có năng khiếu để bồi dưỡng, chuyển tiếp lên các tuyến đào tạo cao hơn của thành phố.

Trong nhiều năm, các bộ môn ở đây như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi, cờ vua, thể dục nghệ thuật, aerobic và nhiều môn võ đã trở thành những lựa chọn quen thuộc của học sinh. Với mỗi em nhỏ, buổi tập có thể chỉ là một phần thời gian ngoài giờ học văn hóa. Nhưng từ những buổi tập ấy, các em học cách vận động đúng kỹ thuật, tuân thủ kỷ luật, tôn trọng thầy cô và bạn tập, cũng như rèn tính kiên trì.

Những người từng gắn bó với “Trường 10-10” hẳn còn nhớ sự nghiêm túc trong các kỳ kiểm tra chuyên môn. Ở môn bơi, học sinh phải khởi động kỹ, chờ gọi số báo danh và thực hiện đúng kỹ thuật. Có em về đích nhưng vẫn không đạt yêu cầu nếu động tác chưa chuẩn; trường hợp không đủ sức, giáo viên cho dừng để bảo đảm an toàn. Ở các môn võ, ngoài kỹ thuật, học sinh còn được rèn sự tự tin, tinh thần tôn trọng người khác và ý thức giúp đỡ bạn bè.

Chính cách dạy học ấy đã tạo nên bản sắc riêng về một địa chỉ thể thao dành cho thiếu niên khi không dễ dãi về chuyên môn; khuyến khích trẻ trải nghiệm, song vẫn đặt nền tảng kỹ thuật và kỷ luật lên hàng đầu. Từ đó, “Trường 10-10” vừa góp phần phát triển thể thao quần chúng, vừa trở thành nơi phát hiện những hạt giống cho thể thao thành tích cao của Hà Nội.

Bóng đá luôn là "đặc sản" ở "Trường 10-10". Ảnh: Giảng Võ

Qua năm tháng, nhiều huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) từng gắn bó với trường đã để lại dấu ấn ở các môn khác nhau. Những cái tên HLV như Bùi Vinh ở cờ vua, Phan An ở cờ tướng, Đào Việt Lập ở Tán thủ (wushu), hay các VĐV Lê Thanh Tú (cờ vua) , Bùi Việt Bằng (karate), Nguyễn Thu Hà (thể dục nghệ thuật)... là những phần ký ức đáng nhớ trong hành trình phát triển của địa chỉ này. Không phải tất cả những người từng học ở đây đều trở thành VĐV đỉnh cao, nhưng việc được tiếp cận thể thao đúng phương pháp đã là một giá trị quan trọng đối với nhiều thế hệ học sinh.

Đáng chú ý, đến hôm nay, dù địa điểm tập luyện đã thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Giảng Võ, nhiều người vẫn gọi nơi đây là “Trường 10-10”. Tên gọi cũ tiếp tục xuất hiện trong những cuộc trò chuyện, lời chỉ đường và cả trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy thương hiệu đã vượt ra ngoài phạm vi một tên gọi hành chính bởi nó gắn với trải nghiệm thực tế, với ký ức của các gia đình và với niềm tin được tích lũy qua thời gian.

Từ những lớp năng khiếu đến thế hệ tiếp nối

Môn bơi luôn thu hút đông đảo học viên vào mỗi dịp hè. Ảnh: Giảng Võ

Giá trị của một địa chỉ thể thao không chỉ nằm ở quá khứ, mà còn ở khả năng tiếp tục tạo ra những câu chuyện mới. Với Trường 10-10, mạch nối ấy vẫn hiện diện qua những VĐV được phát hiện, bồi dưỡng từ các lớp năng khiếu rồi trưởng thành ở những sân chơi lớn hơn.

Một ví dụ gần đây là tay vợt Nguyễn Văn Huấn, người giành chức vô địch đồng đội nam môn bóng bàn cùng đội Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Nguyễn Văn Huấn là VĐV được phát hiện tại Trường 10-10 bởi thầy Nguyễn Tiến Hùng, cũng là trọng tài quốc tế môn bóng bàn. Từ một địa chỉ đào tạo ban đầu, hành trình của tay vợt này tiếp tục ở những cấp độ thi đấu cao hơn, cho thấy vai trò của công tác phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu từ cơ sở.

Câu chuyện của tay vợt Nguyễn Văn Huấn kết nối hai giai đoạn, một bên là truyền thống phát hiện tài năng của “Trường 10-10”, bên kia là những thành quả thể thao đang tiếp tục được tạo dựng hôm nay.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Giảng Võ Nguyễn Mạnh Cường, “Trường 10-10” từ lâu đã được biết đến như một địa chỉ góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng, đồng thời phát hiện, đào tạo những VĐV có năng khiếu. Thương hiệu ấy được tạo nên không chỉ từ điều kiện tập luyện hay mức học phí vừa phải, phù hợp với số đông gia đình, mà còn từ chất lượng chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ HLV và cách tổ chức tập luyện nghiêm túc.

Thực tế, để duy trì được niềm tin qua nhiều năm, một cơ sở thể thao phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu như có môn học phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân; có đội ngũ HLV hướng dẫn tâm huyết và giàu chuyên môn; tổ chức tập luyện an toàn, khoa học; và tạo được môi trường để người học muốn quay lại. Đối với trẻ em, đó là nơi khởi đầu cho niềm yêu thích vận động. Với phụ huynh, đó là địa chỉ có thể gửi gắm con em. Chị Nguyễn Thủy Nguyên, phố Thụy Khuê tâm sự: “Sau khóa học hè 2026, thấy con khỏe mạnh, năng động, tự tin hơn sau khi tham gia khóa học bơi của trường, cả nhà tôi mừng lắm. Vào năm học, gia đình tôi lại cho cháu theo học tiếp môn bóng rổ tại “trường 10-10””.

Tên gọi “Trường 10-10” vì vậy cũng mang giá trị thương hiệu đặc biệt. Khi người dân vẫn tìm đến bằng tên gọi ấy, điều đó cũng đặt ra trách nhiệm cho đơn vị đang đang điều hành cơ sở tập luyện từ việc kế thừa những giá trị tốt đẹp, giữ chất lượng hoạt động và tiếp tục đáp ứng nhu cầu tập luyện trong bối cảnh mới.

Từ ký ức đến phong trào thể thao hôm nay

Nhiều gia đình cho con theo học cờ vua tại "Trường 10-10". Ảnh: Giảng Võ

Sáng 10-10 năm nay, cả nước và Hà Nội phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Mục tiêu của phong trào không chỉ là khuyến khích người dân vận động nhiều hơn, mà còn hướng tới việc hình thành thói quen tập luyện bền vững, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần trong cộng đồng.

Nhìn từ yêu cầu ấy, địa điểm C5A Giảng Võ hay còn được gọi thân thuộc là “Trường 10-10” có những lợi thế riêng về truyền thống tổ chức các lớp thể thao cho thiếu niên, sự đa dạng về môn tập và kinh nghiệm hướng dẫn người học. Những giá trị từng làm nên tên tuổi “Trường 10-10” cũng chính là điều có thể phát huy trong giai đoạn hiện nay để giúp người dân tiếp cận thể thao đúng phương pháp, lựa chọn môn phù hợp với thể trạng, độ tuổi và điều kiện sinh hoạt.

Nhiều em nhỏ thích thú khi tập bóng rổ tại "Trường 10-10". Ảnh: Giảng Võ.

Thực tế cho thấy, phong trào thể thao quần chúng sẽ khó bền vững nếu chỉ dừng ở những đợt phát động hoặc các hoạt động hưởng ứng nhất thời. Điều quan trọng là người dân tìm được môn tập phù hợp, có địa điểm thuận tiện và được hướng dẫn đủ tốt để duy trì thường xuyên. Trong bối cảnh ấy, những cơ sở thể thao có bề dày hoạt động như địa điểm C5A Giảng Võ – “Trường 10-10” càng có cơ hội phát huy vai trò.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cũng là dịp nhìn lại những địa chỉ đã đồng hành với đời sống Hà Nội qua nhiều giai đoạn. “Trường 10-10” là một trường hợp như vậy. Tên gọi chính thức có thể đã đổi khác dù nhiều người vẫn nhớ và mong được trở lại tên cũ, cơ cấu quản lý cũng không còn như trước, nhưng ký ức và niềm tin của người dân vẫn hiện diện trong cách họ gọi nơi này. Bởi sau cùng, ký ức chỉ thực sự sống khi được nối dài bằng những việc làm cụ thể. Và ở C5A Giảng Võ hay còn gọi là “Trường 10-10”, những buổi tập luyện nghiêm túc, chỉn chu, sự phù hợp với mong muốn của nhiều gia đình chính là cách một địa chỉ thể thao lâu năm tiếp tục kể câu chuyện của mình cùng Hà Nội.