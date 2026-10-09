Lữ đoàn 101 tổ chức hội thi Bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Chiều 9-10, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức khai mạc hội thi Bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi năm 2026. Đại tá Phạm Duy Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn dự, chỉ đạo.

Đại tá Phạm Duy Hướng phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi có 31 thí sinh là bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ trong toàn lữ đoàn. Các thí sinh thi 3 phần gồm: Nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm; thực hành chuẩn bị dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu, nghị quyết chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng; kiểm tra văn kiện, sổ sách công tác Đảng.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phạm Duy Hướng yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo điều hành hội thi chặt chẽ, khách quan, đánh giá thực chất trình độ, năng lực của từng thí sinh; các thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, bình tĩnh, tự tin, vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt các nội dung thi.

Thí sinh thi phần kiến thức trắc nghiệm.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm và thực hành viết dự thảo nghị quyết, thể hiện kiến thức, phương pháp, tác phong công tác và khả năng vận dụng nguyên tắc, quy trình công tác Đảng vào thực tiễn.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc ở hai nhóm đối tượng: Bí thư đảng ủy bộ phận và bí thư chi bộ.

Thông qua hội thi, Lữ đoàn 101 tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ; đồng thời lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham gia hội thi cấp vùng.