Gần 60% giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng cao về kỹ năng sư phạm

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Báo cáo quốc gia Chương trình đánh giá quốc tế về dạy và học (TALIS) chu kỳ 2024.

Đây chương trình khảo sát quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) triển khai, tập trung vào giáo viên, hiệu trưởng và môi trường dạy học. Sau khi OECD công bố kết quả ngày 7/10/2025, Việt Nam đã phân tích dữ liệu, xây dựng và thẩm định Báo cáo quốc gia trước khi công bố.

TALIS 2024 tại Việt Nam khảo sát khoảng 4.500 giáo viên và 202 hiệu trưởng tại 202 trường thuộc 58/63 tỉnh, thành phố (trước sắp xếp). Kết quả được phân tích trong tương quan quốc tế và theo các đặc điểm của hệ thống giáo dục Việt Nam.

Báo cáo cho thấy 95,35% giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học trở lên; chủ yếu là đào tạo sư phạm chính quy. Đáng chú ý, 64,45% giáo viên cho biết đã sử dụng AI trong 12 tháng trước khảo sát, so với mức trung bình khoảng 36% của OECD. Trong nhóm giáo viên đã sử dụng AI, 94,67% cho biết dùng công cụ này để thiết kế giáo án hoặc hoạt động học tập.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh nhu cầu tiếp tục phát triển chuyên môn, nhất là trước những yêu cầu của đổi mới chương trình và chuyển đổi số. Có 58,56% giáo viên cho biết có nhu cầu bồi dưỡng cao về kỹ năng sư phạm, sử dụng tài nguyên và công cụ số; 43,89% có nhu cầu cao về kỹ năng sử dụng AI cho dạy và học.

Báo cáo lưu ý, các chỉ báo TALIS chủ yếu phản ánh thông tin, nhận định và trải nghiệm do giáo viên, hiệu trưởng cung cấp; tỷ lệ sử dụng AI hoặc mức độ hài lòng không đồng nghĩa với phép đo trực tiếp chất lượng giảng dạy.

Trên cơ sở phân tích, Báo cáo quốc gia đề xuất tám nhóm khuyến nghị chính sách, tập trung vào quy hoạch, thu hút, sử dụng và giữ chân giáo viên; phát triển nghề nghiệp liên tục; giảm áp lực công việc; hoàn thiện đào tạo ban đầu và hỗ trợ giáo viên mới vào nghề; phát huy tự chủ chuyên môn; xây dựng văn hóa hợp tác trong nhà trường; nâng cao sức hấp dẫn và sự hài lòng đối với nghề dạy học.

Các kết quả khảo sát sẽ được nghiên cứu sâu để có chính sách phù hợp. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đề nghị tiếp tục phân tích sâu dữ liệu TALIS, đối sánh giữa các nhóm giáo viên và các điều kiện dạy học, qua đó củng cố căn cứ cho kiến nghị chính sách.

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh giáo viên là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong nhà trường. Do đó, chuẩn bị đội ngũ cần được tiến hành chủ động, gắn với lộ trình phát triển chương trình, yêu cầu đổi mới phương pháp và kiểm tra, đánh giá, không chỉ dừng ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo hay hoàn thành các đợt tập huấn.

Theo ông Khánh, trước hết cần rà soát nhu cầu năng lực của giáo viên theo cấp học, môn học và địa phương; chú trọng năng lực thiết kế và tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; dạy học phân hóa, tích hợp; kiểm tra, đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học. Bên cạnh đó cần đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển chuyên môn liên tục, gắn với thực hành lớp học, sinh hoạt chuyên môn và sự tiến bộ thực chất của học sinh. Một trọng tâm khác là phát triển năng lực sư phạm số, hướng dẫn giáo viên sử dụng công nghệ và AI có trách nhiệm.

Báo cáo quốc gia TALIS 2024 sẽ được gửi tới các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở đào tạo giáo viên để nghiên cứu, tham khảo. Các nhà khoa học và cơ sở đào tạo được khuyến khích tiếp tục khai thác dữ liệu, triển khai nghiên cứu chuyên sâu nhằm hoàn thiện chính sách./.