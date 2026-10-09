AI sẽ là môn học bắt buộc đối với học sinh Nga từ lớp 5 đến lớp 11

Bộ Giáo dục Nga đã quyết định đưa vào giảng dạy môn học bắt buộc mới: "Trí tuệ nhân tạo và An ninh thông tin" dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 ở tất cả các trường học. (Ảnh: TASS)

“Chúng tôi đã quyết định thí điểm một khóa học mới, ‘Trí tuệ nhân tạo và An ninh thông tin’ bắt đầu từ tháng 9 năm sau. Trong năm học tới, tất cả các trường, từ lớp 5 đến lớp 11 sẽ bắt buộc tham gia khóa học ‘Trí tuệ nhân tạo và an ninh thông tin’”, ông Kravtsov phát biểu ý kiến tại phiên toàn thể "Trí tuệ nhân tạo cho bước đột phá trong giáo dục và khoa học" tại Diễn đàn Innopolis Digital Days.

Bộ trưởng cho biết thêm, việc giới thiệu công nghệ trí tuệ nhân tạo cho trẻ em cũng được bắt đầu từ bậc tiểu học như một phần của môn học "Thế giới chung quanh chúng ta", giới thiệu cho trẻ em về các công nghệ đang bao quanh chúng.

Bộ trưởng lưu ý rằng các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng được đưa vào các môn học khác: khoa học máy tính, lao động, khoa học xã hội và sinh học.

Bộ Giáo dục Nga đang hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Yandex để phát triển sách giáo khoa Khoa học máy tính mới với nền tảng trình bày các công nghệ hiện đại.

Một chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo riêng biệt cũng sẽ được triển khai tại các trường cao đẳng và đại học ở Nga. "Chúng tôi đã đưa ra các tiêu chuẩn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và một chuyên ngành riêng biệt tại các trường cao đẳng để đào tạo về trí tuệ nhân tạo", ông Kravtsov nói.