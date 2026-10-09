Nghĩa tình của những người con xã Hòa Tiến xa quê

Gia đình chị Hiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai năm trước, chồng chị qua đời, để lại chị một mình bươn chải đủ nghề để nuôi hai con thơ ăn học. Sáng 18-9, khi điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14B, chị không may xảy ra va chạm với xe tải và tử vong tại chỗ. Sự ra đi đột ngột của chị để lại hai con thơ bơ vơ, thiếu vắng tình yêu thương và sự chở che của mẹ.

Ông Doãn Thanh Tuấn, đại diện Hội đồng hương xã Hòa Tiến tại TP Hồ Chí Minh trao 111 triệu đồng do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình chị Hiệp.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hiệp, Hội đồng hương xã Hòa Tiến tại TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay sẻ chia, quyên góp số tiền 111 triệu đồng hỗ trợ hai cháu. Sự giúp đỡ đầy nghĩa tình này không chỉ góp phần vơi bớt những khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để hai cháu ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Lê Đình Ca cảm ơn Hội đồng hương xã Hòa Tiến tại TP Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ gia đình. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chăm lo, đồng hành cùng hai cháu, tạo điều kiện để các cháu từng bước ổn định cuộc sống, an tâm học tập và trưởng thành.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm nghị lực để hai cháu vững bước trên hành trình đến trường mà còn góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Qua đó, thể hiện tình cảm gắn bó, sự sẻ chia và trách nhiệm của những người con Hòa Tiến xa quê đối với quê hương và cộng đồng địa phương.