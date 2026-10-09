Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027: Dự kiến chi tặng 1.500.000 đồng/suất (gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà 500.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch 56, cụ thể ra sao?

Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 như sau:

Cụ thể, tại mục Mục III.1.1 Kế hoạch 56/KH-TLĐ năm 2026 về Các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn gồm các hoạt động chủ yếu sau:

Hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh Tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán... Mức chi dự kiến: 2.500.000 đồng/suất (trong đó 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật); Đề xuất, tham mưu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành, một số Đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở như trên, mức chi dự kiến: 1.500.000 đồng/suất (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật). Kinh phí thực hiện chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027: Dự kiến chi tặng 1.500.000 đồng/suất (gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà 500.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch 56, cụ thể ra sao? Ảnh minh họa

Như vậy, dịp Tết Nguyên đán 2027 chi tặng 1.500.000 đồng/suất (trong đó 1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật) cho đoàn viên, người lao động khi thuộc trường hợp:

- Có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp;

- Làm việc tại công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật;

- Làm việc tại công đoàn cơ sở có đông người lao động;

- Nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp;

- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

- Làm việc tại vùng sâu, vùng xa;

- Làm ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;

- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

Theo đó, công ty không có nghĩa vụ phải tặng quà cho người lao động vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, việc tặng quà mang tính tự nguyện, khuyến khích chứ không bắt buộc.