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Đã bao giờ, giữa những phút rảnh rỗi lướt mạng xã hội, bạn bắt gặp một hình ảnh ngộ nghĩnh, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vụng về của ai đó rồi bật cười? Một lượt thích, một lời bình luận, một cái nhấn nút chia sẻ… Tất cả diễn ra thật nhanh, đôi khi chẳng cần suy nghĩ. Và chúng ta dễ dàng tự nhủ: “Chỉ là một trò đùa thôi mà!”. Nhưng liệu có phải trò đùa nào cũng mang lại tiếng cười?

Hãy thử hình dung, vào một buổi sáng, khi vừa mở điện thoại, bạn bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn. Trong đường dẫn ai đó gửi đến là hình ảnh của chính mình, một khoảnh khắc vụng về, một phút giây đáng xấu hổ mà bạn chỉ muốn quên đi. Vậy mà giờ đây, nó xuất hiện trên khắp các trang mạng, bị cắt ghép cùng những lời bình phẩm đầy ác ý. Bạn muốn giải thích, nhưng chẳng mấy ai kiên nhẫn lắng nghe. Bạn muốn xóa đi những hình ảnh ấy, nhưng chúng đã kịp lan truyền đến nhiều nơi. Bạn đặt điện thoại xuống, tự nhủ mình đừng bận tâm, thế nhưng những lời chế giễu vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất của những tổn thương trên không gian mạng là người gây ra chúng đôi khi không biết người khác đã đau lòng đến nhường nào. Phía sau mỗi tài khoản là một con người có lòng tự trọng, có những niềm vui, nỗi buồn và cả những khoảng trời riêng không muốn ai chạm đến. Chỉ vì ngăn cách nhau bởi một màn hình mà đôi khi chúng ta quên mất điều giản dị ấy.

Bắt nạt trực tuyến không chỉ hiện diện trong những lời lẽ cay nghiệt, mà còn ẩn mình trong những bức ảnh bị phát tán khi chưa được cho phép, những câu chuyện bị thêu dệt, những tài khoản giả mạo hay sự cô lập có chủ ý. Có những vết thương không để lại dấu tích trên da thịt, nhưng khiến một người dần đánh mất sự tự tin và niềm tin vào cuộc sống.

Giữa dòng chảy không ngừng của thế giới số, đôi khi sự tử tế bắt đầu từ việc chúng ta biết dừng lại. Dừng lại trước một nút chia sẻ để nghĩ về cảm xúc của người khác. Dừng lại trước khi viết một lời bình luận để tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu là người đón nhận.

Tôi vẫn tin rằng, thế giới mạng có những góc thật ấm áp. Giữa rất nhiều lời chế giễu, một lời bênh vực đúng mực, một tin nhắn hỏi han cũng có thể trở thành điểm tựa cho người đang cảm thấy đơn độc. Nếu chẳng may trở thành người bị bắt nạt, mong rằng chúng ta đủ can đảm để lên tiếng, thay vì âm thầm chịu đựng. Và nếu từng làm ai đó tổn thương, hãy biết nhận lỗi, gỡ bỏ nội dung không phù hợp và chân thành xin lỗi.

Thế giới số rộng lớn như một thành phố không ngủ. Mỗi ngày, chúng ta bước vào đó để học tập, kết bạn, khám phá và sẻ chia. Nhưng cũng như khi mở cánh cửa ngôi nhà của mình, chúng ta cần biết điều gì nên chia sẻ, điều gì cần giữ lại cho riêng mình. Từ việc bảo vệ mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân đến thận trọng trước những đường dẫn xa lạ... tất cả đều là cách để giữ gìn sự bình yên cho bản thân.

Công nghệ đã giúp con người thu hẹp những khoảng cách địa lý. Nhưng để những tâm hồn thực sự đến gần nhau, vẫn cần một điều mà không công nghệ hiện đại nào có thể thay thế được - lòng tử tế. Mai này, khi nhìn lại những dấu chân mình để lại trên không gian mạng, mong rằng điều khiến chúng ta mỉm cười không phải là những bài đăng có hàng ngàn lượt thích, mà là những điều tốt đẹp mình đã góp phần vun đắp. Cuộc sống vốn đã có những ngày không dễ dàng. Vậy thì, trong thế giới nhỏ bé nằm vừa vặn giữa lòng bàn tay, sao không dành cho nhau thêm một chút dịu dàng?

Để mỗi cái chạm tay là một lần gửi đi điều tốt đẹp. Để phía sau những màn hình đang sáng, không ai phải lặng lẽ lau nước mắt. Và để mỗi kết nối luôn vẹn nguyên ý nghĩa đẹp đẽ của nó - kết nối để gần nhau hơn, chứ không phải để làm nhau tổn thương.